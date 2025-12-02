Dolar
logo
Yaşam

Özel bireyler hayatın ritmini tutuyor

Bolu'da müziğin gücünden faydalanarak oluşturulan ritim grubunda yer alan özel gereksinimli bireyler, eğlenerek sosyalleşiyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Özel bireyler hayatın ritmini tutuyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi'nde özel gereksinimli bireylere, müzik, resim, bocce, masa tenisi, yüzme, seramik gibi alanlar ile günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim veriliyor.

Özel gereksinimli bireylerin ritim duygusunu geliştirmek ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla merkez bünyesinde 8 yıl önce "Engelsiz Ritim Grubu" kuruldu.

Eğitim çalışmaları 8 yıldır Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun olan Gökhan Kuş tarafından yürütülen grubun üye sayısı zamanla yaşları 18 ila 55 arasında değişen 45 kişiye ulaştı.

Çeşitli etkinliklerde sahne alan ritim grubu, performanslarıyla beğeni topluyor. Grup üyelerinin bir bölümü enstrüman çalarken, diğerleri ellerindeki Türk bayraklarıyla ritme eşlik ediyor.

"Öğrencilerimizin müziğe olan ilgileri bizi motive ediyor"

Müzik öğretmeni Gökhan Kuş, AA muhabirine, çalışmanın özel gereksinimli bireylerde hem sosyal hem de duygusal açıdan önemli gelişme sağladığını söyledi.

Merkezde yaklaşık 8 yıldır görev yaptığını belirten Kuş, "İlk başladığımızda sadece 6 öğrencimiz ve darbukamız vardı. Bugün geldiğimiz noktada 45 öğrencinin yer aldığı büyük ritim topluluğuna dönüştük. Sevgi ve müzik varsa engel yoktur. Birlikte çalıştıkça, birlik oldukça başarının kendiliğinden geldiğini gördük." diye konuştu.

Kuş, grup bünyesinde mehter takımı da oluşturduklarını dile getirerek, özel gereksinimli bireylerin hem ritim hem de disiplin konusunda önemli mesafe kat ettiğini kaydetti.

Haftada 4 gün grup üyeleriyle bir araya gelerek provalar yaptıklarını anlatan Kuş, "Öğrencilerimizin müziğe olan ilgileri bizi motive ediyor. Onların mutluluğu bizim de motivasyon kaynağımız." dedi.

Grup üyelerinden Neşe Çetin de enstrüman çalmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bateri çalıyorum, çok seviyorum. Ritim tutmak beni mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Mihrican Ay ise davul çaldığından bahsederek, "Ekip olarak çalmak çok güzel. Arkadaşlarımla müzik yapmayı çok seviyorum." şeklinde konuştu.

