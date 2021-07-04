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Yaşam

Otomobilin çarptığı köpeği sevgiyle yaşama bağladılar

Düzce'de 3,5 ay önce otomobilin çarpması sonucu bir bacağını kaybeden köpeği tedavi ettirerek bakımını üstlenen Soysal ailesi, "Alaz" adını verdikleri hayvanı sevgileriyle adeta hayata bağladı.

Ömer Ürer   | 04.07.2021
Otomobilin çarptığı köpeği sevgiyle yaşama bağladılar Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Otomobilin çarptığı köpek "sevgiyle" yaşama tutundu

Düzce'de 3,5 ay önce otomobilin çarpması sonucu bir bacağını kaybeden köpeği tedavi ettirerek bakımını üstlenen Soysal ailesi, "Alaz" adını verdikleri hayvanı sevgileriyle adeta hayata bağladı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Akçakoca ilçesinde yaşayan Soysal ailesi, otomobilin çarptığını öğrendikleri köpeği alıp veterinere götürerek tedavi edilmesini sağladı.

Aile, kırık olduğu belirlenen bacağına platin takılan köpeği sahiplenerek, tedavi sürecini daha rahat geçirmesi için ilçede bahçeli bir ev kiraladı.

Tedavinin olumlu sonuç vermemesi üzerine Ankara'da bir veteriner kliğine götürülen köpeğin son çare olarak bacağı kesildi.

Soysal ailesi, özenle baktıkları köpeğe "Alaz" ismini verdi. Yeni yuvasına kavuşan hayvan, sahiplerinin sevgisiyle adeta yaşama tutundu.

"Hayvanların dili yok, onların haklarının savunulması gerekiyor"

19 yaşındaki Aygül Soysal, AA muhabirine, köpeğin 3,5 aylık yaşam mücadelesini kazandığını söyledi.

Ailesiyle köpeğin bakımını ve tedavisini üstlendiklerini belirten Soysal, tedavinin olumlu sonuç vermemesi üzerine hayvanın bir bacağını kaybettiğini anlattı.

Soysal, önceleri evlerinin balkonunda baktıkları köpeğin tedavi sürecini daha rahat geçirmesi için bahçeli bir ev kiraladıklarını aktararak, "Alaz"ın hayatta kalmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Hayvanların dili yok, onların haklarının savunulması gerekiyor." ifadesini kullanan Soysal, mama ve su vererek hayvanlara yardım edilebileceğini kaydetti.

Soysal, bir hayvana çarpan araç sürücülerine kaçmamaları ve gereğini yapmaları çağrısında da bulundu.

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