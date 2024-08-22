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Yaşam

Otizmli öğrenci Hamza Danışmanoğlu, yaz tatilini resim yaparak geçirdi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 4. sınıfta eğitimine devam eden otizmli öğrenci Hamza Danışmanoğlu, yaz tatilini Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda resim yaparak geçirdi.

Fatih Türkyılmaz  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Otizmli öğrenci Hamza Danışmanoğlu, yaz tatilini resim yaparak geçirdi

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Danışmanoğlu'nun iki ay içinde yaptığı 6 tablo, eylül ayında düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danışmanoğlu, Engelliler Sarayı'ndaki ortamın kendisine çok iyi geldiğini belirterek, "Üniversiteden önce de buraya geliyordum. Hatta üniversiteye girmek için bir aşama olan yetenek sınavını kazanmamda da buradaki hocalarımdan aldığım eğitimin katkısı oldu. Kendimi burada çok özgür ve rahat hissediyorum. Resim yapmak bana dinlenmek gibi geliyor. Fırça, tuval ve paletim benim en yakın arkadaşlarım oldu. Zamanımın çoğunu onlarla geçiriyorum. İki ay içinde 6 yağlı tablo yaptım. Yakın zamanda açılacak olan 'Motif' isimli sergide tablolarımı sergileyeceğim." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise engelli bireylerin yeteneklerini geliştirmelerine fırsat verdiklerini aktararak, "İlçemizde çok yetenekli engelli kardeşlerimiz var. Onlar için kültür, sanat, müzik ve spor alanında birçok kurs hizmeti veriyoruz. Kardeşlerimizin hayallerine giden yolda onlara destek vermek ve onların da bunu başardığını görmek bizi çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yaz mevsimi boyunca devam eden resim kursundan, 35 engelli birey faydalandı.

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