Osmanlı mirası sazı sevdalinkalarda yaşatıyorlar

Bosna Hersek'in Zivinice şehrinde kurdukları dernek çatısı altında müzik yapan sazendeler, Osmanlı döneminde bu coğrafyaya gelen sazı, geleneksel Boşnak şarkıları sevdalinkalarda yaşatmaya devam ediyor.

ZİVİNİCE - Aldijana Hadzic

Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Zivinice şehrinde, daha savaş yıllarında kurdukları derneğin çatısı altında müzik yapan sazendeler, Osmanlı döneminde bu topraklara ulaşan sazı, geleneksel Boşnak şarkıları sevdalinkalarda yaşatıyor.

Sazendeler Derneği üyeleri, giydikleri geleneksel Boşnak kıyafetleri ve sazlarıyla çaldıkları birbirinden güzel sevda şarkıları ile görenleri ve duyanları kendilerine hayran bırakıyor.

Geleneksel olarak her hafta toplanan Bosnalı sazendeler, Bosna Hersek'in farklı şehirlerinin yanı sıra yurt dışında da sahne alıyor.

Sazendeler Derneği Başkanı Selmir Sljivic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkanlar'da tek olduklarını ve İstanbul'a kadar benzer bir oluşum bulunmadığını belirterek yakın zamanda Türkiye'de de konser vermeyi planladıklarını ifade etti.

İstanbul'daki "gerçek" sazendelerle bir araya gelmekten gurur duyduklarını kaydeden Sljivic, "Aslında Türkiye'deki ezgiler Bosna Hersek'teki ezgilerden çok farklı. Biz daha çok sevdalinka çalıyoruz. Ama bizim ortak noktamız saz." diye konuştu.

Sazın insan ruhunu iyileştirdiğini söyleyen Sljivic, "Ruhumuz negatif enerjiyle dolduğunda saz çalıp sevdalinka söylüyoruz. Bu da hava almamızı sağlıyor. Dernek üyelerimizle burada ruhumuzu dinlendiriyoruz." dedi.

Sljivic, derneğin 20 aktif üyesinin bulunduğunu, bu kişilerin büyük çoğunluğunun 55 ila 60'lı yaşlarda olduğunu aktararak gençlerin sazla daha yakından ilgilenmesi tavsiyesinde bulundu.

Derneği, Bosna Hersek'teki saz çalma geleneğini unutturmamak amacıyla kurduklarını vurgulayan Sljivic, "Osmanlıların Balkanlar'a getirdiği saz ezgilerini yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

"Sazı elime aldığımda ömrüm uzuyor"

Derneğin en yaşlısı olmasına rağmen diğer sazendeler tarafından "en genç" olarak nitelendirilen 80 yaşındaki Hamid İmamovic, derneğe 6 yıl önce katıldığını anlatarak "Sazı elime aldığımda ömrümün uzadığını hissediyorum. Sevda şarkıları notayla değil, yürekle söylenir." diye konuştu.

Sevdalinka adı verilen sevda şarkılarının Bosna Hersek'in asırlık geleneği olduğuna işaret eden İmamovic, "Bu sevda şarkılarını saz eşliğinde söylerseniz hata yapma lüksünüz yoktur, zira hata yaparsanız sırıtır. Diğer enstrümanlarla hataları kapatabilirsiniz, ama sazla asla." dedi.

İmamovic, saz çalmaya 15 yıl önce başladığını belirterek "Saz çalmaya geç yaşta başlasam da sevdalinkaları her zaman söylerdim." ifadelerini kullandı.

Dernek aracılığıyla Bosna Hersek'teki saz kültürünü tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayan İmamovic, özellikle yeni neslin saz çalmayı öğrenmesi ve bu geleneği sürdürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.