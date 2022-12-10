Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,264.80
BTC/USDT
17,149.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konuşuyor
logo
Yaşam

Ormanlarda bakım çalışmalarından elde edilen odunlar orman köylüsüne "yakacak" oluyor

Sakarya ve Kocaeli'de ormanlardaki bakım çalışmalarından elde edilen odunlar, orman köylülerinin kış boyunca yakacak ihtiyacını karşılıyor.

Uğur Subaşı   | 10.12.2022
Ormanlarda bakım çalışmalarından elde edilen odunlar orman köylüsüne "yakacak" oluyor Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan iki kentte orman köylüsünü desteklemeye yönelik projeler yürütülüyor. Bu kapsamda ormanlara yapılan bakım çalışmaları sırasında elde edilen odunlar, orman köylülerine resmi yollarla veriliyor.

Kocaeli ve Sakarya'da 657 orman köyünde gerekli şartları taşıyan ve üretim maliyeti bedelini ödeyen yaklaşık 100 bin orman köylüsüne 170 bin ton civarında kışlık odun dağıtıldı.

İhtiyaç ve talep doğrultusunda bu rakamın yıl sonuna kadar 200 bin tonu bulacağı öğrenildi.

Kesim yapılan alanlara gelen orman köylüleri, bölge müdürlüğü personelinin kontrolünde, önceden belirlenen miktarda yasal olan odun haklarını traktörlere yükleyerek evlerine götürüyor.

"Orman köylülerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için projeler üretiyoruz"

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, AA muhabirine, ormanların korunması, gelişmesi ve genişletilmesinden sorumlu olan bölge müdürlüğünün, orman köylülerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesiyle ilgili projeler ürettiğini söyledi.

Polat, orman köylülerine çeşitli alanlarda bu yıl 16 milyon lira kredi desteği sağlandığını aktararak, "Orman köylüsünün yakacak odun ihtiyacı da bulunuyor. Kanun gereği orman köylüsünün belli şartları taşıması koşuluyla yakacak odun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunları üretim maliyet bedeli üzerinden kendilerine veriyoruz." diye konuştu.

Bölge Müdürlüğüne bağlı 657 orman köyünün yaklaşık 300 bin nüfusu barındırdığını belirten Polat, ormanlardaki üretim ile orada yaşayan insanların ihtiyaç durumuna göre yakacak odun ürettiklerini kaydetti.

Polat, vatandaşların üretim maliyetini yatırdıktan sonra odunları kurayla kendilerine dağıttıklarını dile getirerek, "Üretimde, ormancılık faaliyetlerinde çalıştırarak onların hane gelirlerini artırıyoruz. Ormanlar milletin malı. Milletimizle hem işletiyor hem koruyor hem de ormanın nimetlerinden orada yaşayan insanların da faydalanmasını sağlıyoruz." dedi.

Orman köylüsü uygulamadan memnun

Projeden faydalanan Hendek ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi Muhtarı Hakkı Çalık da Orman İşletme Şefliğinin ilçedeki ormanlarda bakım ve temizlik çalışması yaptığını, çıkan odunların da vatandaşa yakacak olarak verildiğini söyledi.

Çalık, diğer yakacaklarla kıyaslandığında bunun orman köylüsüne ucuza mal olduğuna değinerek, "Temizlik amacıyla ormanların gelişmesine yönelik bir çalışma olduğundan çıkan envanterden vatandaşlar faydalanıyor. Köyümüzde ortalama 100 hane faydalanıyor." dedi.

Şeyhler köyünden Ümit Kuzu ise destek konusunda Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, "Her yıl düzenli olarak bize istihkak veriyor. Biz de kış boyunca yakıyoruz. İstihkakımızı alacağımız zaman orman şefimiz geliyor, numaralandırma yapılıyor. Kendi aracımızla gelip odunumuzu alıyoruz." ifadesini kullandı..

Geyve'nin Bağlarbaşı köyünden Özbay Demir, odunun, diğer yakacak türlerine göre daha ucuza mal olduğunu dile getirerek, "Orman Genel Müdürlüğü bu konuda bize çok yardımcı oldu, çok uyguna geldi yakacağımız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KDK, vatandaşların taleplerinin karşılanmasına aracılık etmeye devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle donmaya başladı
İstanbul Havalimanı yılın 11 ayında Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu

Benzer haberler

Ormanlarda bakım çalışmalarından elde edilen odunlar orman köylüsüne "yakacak" oluyor

Ormanlarda bakım çalışmalarından elde edilen odunlar orman köylüsüne "yakacak" oluyor

İzmit Körfezi'nin derinliklerinde "peygamber balığı" görüntülendi

Bakan Soylu: Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 269 şüpheli gözaltına alındı

Müzik sevdalısı sosyal bilgiler öğretmeni köy çocuklarının ruhuna dokundu

Müzik sevdalısı sosyal bilgiler öğretmeni köy çocuklarının ruhuna dokundu
Fedakar anne ömrünü engelli oğluna adadı

Fedakar anne ömrünü engelli oğluna adadı
Belediyenin santrali, görme engelli Şevval'e emanet

Belediyenin santrali, görme engelli Şevval'e emanet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet