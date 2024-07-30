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Yaşam

ORKÖY projesiyle hem elektrik faturasından kurtuldular hem de para kazanıyorlar

Orman Genel Müdürlüğünün, orman köylerinin kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Türkiye'de Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Finans Mekanizması Projesi'nden Kayseri'deki orman köylüleri faydalanıyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
ORKÖY projesiyle hem elektrik faturasından kurtuldular hem de para kazanıyorlar Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Orman Genel Müdürlüğünün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirdiği ORKÖY PV Projesi ile köylüler çatılarını elektrik üretim merkezi haline getirmeye başladı.

Kayseri'de Orman Bölge Müdürlüğüne yaptıkları başvuruların kabul edilmesiyle çatılara konulan paneller için 2021-2022 yılında yüzde 47, 2023-2024 yılında ise UNDP işbirliği sona erdiği için yüzde 20 hibe alan köylüler, kalan kısmı da 7 yılda 7 taksitte ödüyor.

Yahyalı ve Develi ilçelerinde projeden faydalanan aileler, paneller sayesinde günde 22 kilovat/saat elektrik üretirken 104 aile yılda 835,12 megavat/saat elektrik üretimi yapıyor.

Projeye dahil olup elektrik faturasından kurtulan aileler şebekeye sattıkları elektrik sayesinde para kazanarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Yahyalı Orman İşletme Şefi Ufuk Bulut, AA muhabirine, proje sayesinde orman köylülerinin sosyal ve ekonomik destekle gelirlerini ve yaşam kalitelerini arttırmayı, göçü önlemeyi, ormancılık faaliyetlerini desteklemeyi hedeflediklerini söyledi.

Yahyalı ilçesinde ilk olarak 2022 yılında bu projeden faydalanıldığını belirten Bulut, şunları ifade etti:

"Ormanların korunması, işletilmesi ve devamlılığı için Orman Genel Müdürlüğümüz 100'ün üzerinde proje uygulamakta. Bu projelerden biri de ORKÖY PV projesidir. Bu proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle hayata geçirilen orman köylerinde güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi işidir. Bu proje kapsamında Kayseri Orman Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Yahyalı ilçesi Ulupınar, Kapuzbaşı, Derebağ, Büyükçakır ve Balcıçakırı mahallelerinde toplam 46 aile güneş enerjisinden elektrik üretimi yapıyor. Bu proje sayesinde vatandaşlarımız hem elektrik parası ödemekten kurtuluyor hem de şirketten para alıyor."

"Evimin elektrik ihtiyacını karşılıyorum"

Ulupınar Mahallesi'nde projeden faydalanan Habib Saban da projenin çok verimli olduğunu dile getirdi.

Başvurusunun 2022 yılında kabul edildiğini aktaran Saban, şöyle devam etti:

"Önce 8, daha sonra 7 panel takıldı. Evimin elektrik ihtiyacını karşılıyorum. Orman Müdürlüğüne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Köyümde herkesin takmasını tavsiye ederim. Çok verimli olacağını düşünüyorum. Yüzde 48 hibe aldım, gerisini 7 yılda her yılın 12. ayında 7 taksit olarak ödeyeceğim. Bu projeden faydalanmamız çok güzel oldu. Önce aylık 300-350 liralık fatura ödüyorduk, 2024 yılında hem elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de üstüne yaklaşık 300 lira para alıyorum."

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