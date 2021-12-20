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Yaşam

Okulların tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar kızak keyfi yaşadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde okulların kar sebebiyle tatil olmasını fırsata dönüştüren çocuklar kızakla kayak keyfi yaptı.

Hüseyin Demirci   | 20.12.2021
Okulların tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar kızak keyfi yaşadı Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yüzünden tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 20 santimetre, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 30 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'ta kar yağışı çocukları mutlu etti.

Okulların kardan dolayı bugün eğitime ara vermesini fırsata dönüştüren çocuklar, İnönü Mahallesi'nde kızakla kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Eğlenceli anlar yaşayan çocuklardan Arda Yıldız, karın yağmasına çok sevindiklerini belirterek, "Kızakla kayak yapıyoruz, keşke her gün kar yağsa." dedi.

Diğer yandan henüz kayak sezonunun açılmadığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin birinci etap pistine gelen vatandaşlar da karları henüz ezilmemiş pisti yürüyerek tırmandıktan sonra kayak yaptı. 

Kayakseverlerden Adem Gökçe kar yağışını fırsat bilerek sezonun ilk kayağını yaptığını ifade ederek, "Çok güzel kar yağıyor. İnşallah Cıbıltepe'de haftaya sezon açılır da düzeltilmiş pistlerde rahat rahat kayak yaparız." diye konuştu.

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