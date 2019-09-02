Öğretmenlerinin 'sesi' görme engelliye ışık oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğuştan görme engelli Şimşeker, öğretmenlerinin okuduğu ders kitaplarını ve test sorularını dinleyerek hazırlandığı YKS'de, sözel puan türünde ilk 3 bin öğrenci arasında yer aldı.
Şırnak
Şırnak'ın Cizre ilçesinde görme engelli Ramazan Şimşeker, öğretmenlerinin desteğiyle hayalindeki üniversiteyi kazandı.
Halk arasında "tavuk karası" diye bilinen gece körlüğü nedeniyle etrafındaki her şeyi sadece silüet olarak görebilen Şimşeker, okuma azmiyle engellilere örnek oldu.
Liseden sonra öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için gittiği özel eğitim kurumunda öğretmenlerinin okuduğu ders kitaplarını ve test sorularını dinleyerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Şimşeker, YKS sözel puan türünde Türkiye 3 bin 352'ncisi oldu.
Şimşeker, elde etti başarının ardından yaptığı tercihle Ege Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümüne yerleşti.
Şimşeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel eğitim kurumundaki öğretmen ve arkadaşlarının desteğiyle sınava hazırlandığını söyledi. Şimşeker, görme yetisi olmadığı için başlarda büyük endişe yaşadığını ancak öğretmenlerinin desteğiyle bunu aştığını dile getirdi.
"Günde ortalama 4 saat ders çalışıyordum"
Şimşeker, günde ortalama 4 saat ders çalıştığını belirterek, "Öğretmenlerim paragraf sorularını kolay çözmem için bana sürekli kitap okudu." ifadelerini kullandı.
Göremediği için matematik ve fizik sorularını çözemediğini, bu nedenle sözel bölüm okumayı tercih ettiğini aktaran Şimşeker, çabası ve öğretmenlerinin desteğiyle Ege Üniversitesi Türkçe öğretmenliğini kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
"Görememek hayallerimizi gerçekleştirmeye engel değil"
Şimşeker, "Benim gibi görme engelli olanlar hayata küsmemeli. Görememek, okumaya ve hayallerimizi gerçekleştirmeye engel değil." dedi.
Öğrencilerden Özcan Gökalp da Şimşeker'in başarısından dolayı onunla gurur duyduklarını belirterek, "Ramazan'ın başarısı bizlere de örnek oldu. Özverili çalışmanın sonucunda hayalindeki okulu kazandı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.