Dolar
28.24
Euro
29.86
Altın
2,005.42
ETH/USDT
1,778.10
BTC/USDT
33,850.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırıları protesto ediliyor İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırıları Ağrı’da, Erzurum Caddesinde yürüyüş yapılarak protesto ediliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Yaşam

Öğretmen kızının Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yazdığı mektup 21 yıl sonra annesine ulaştırıldı

"Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında 2002'de öğretmen Türkan Yılmaz tarafından Bolu'dan yazılan mektup Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki annesi Mersin Günay'a teslim edildi.

Cengiz Civelek  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Öğretmen kızının Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yazdığı mektup 21 yıl sonra annesine ulaştırıldı Fotoğraf: Cengiz Civelek/AA

Kırklareli

Bolu'da öğretmen olarak görev yapan Yılmaz, PTT tarafından 2002 yılında düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup" Kampanyası kapsamında Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ulaştırılması için mektup yazmaya karar verdi.

Yılmaz'ın yazdığı mektup Lüleburgaz PTT Müdürlüğüne ulaşmasının ardından 21 yıl sonra Sakızköy köydeki annesi Mersin Günay'a teslim edildi.

Anne Mersin Günay ve baba Şaban Günay kapılarını çalan postacının "Mektup 21 yıl önce kızınız tarafından size yazılmış" demesi üzerine şaşkınlık yaşadı.

Mektubu okuyan anne Günay, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mektubu okumaya devam eden baba da hüzünlenerek, kızını zor şartlar altına okuttuğunu belirtti.

Mersin Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir mektubu beklemediğini, mektubu alınca çok duygulandığını söyledi.

Kızının o zaman 27 yaşında olduğunu dile getiren Günay, mektubu okumasının ardından ise telefon ile kızını arayarak teşekkür etti.

Güney çiftinin Bolu'da yaşayan kızları Türkan Yılmaz ise telefonda yıllar önce yazıp unutulan mektubun Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ulaşmasının kendisini de mutlu ettiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da orman yangını başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor
Mersin'de zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman için teslimat töreni yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya davet ediyorum

Benzer haberler

Öğretmen kızının Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yazdığı mektup 21 yıl sonra annesine ulaştırıldı

Öğretmen kızının Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yazdığı mektup 21 yıl sonra annesine ulaştırıldı

Trakya'da çiftçi bu yıl da buğdayını kuru toprağa ekecek

Cumhuriyet ile yaşıt Kırklarelililer 100. yılı gururla kutluyor

Kırklarelili köy kadınları "kışlık yiyecek" mesaisinde

Kırklarelili köy kadınları "kışlık yiyecek" mesaisinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet