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Yaşam

Öğrencilerin el emeği ürünlerinin geliri Yemen'e gidecek

Başkentte, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hat, tezhip ve çini gibi geleneksel sanat dallarındaki ilk ürünlerinden sağlayacakları geliri, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Sefa Şahin   | 09.03.2019
Öğrencilerin el emeği ürünlerinin geliri Yemen'e gidecek

Ankara

Başkentte, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri hat, tezhip ve çini gibi geleneksel sanat dallarındaki ilk ürünlerinin satışından elde edecekleri geliri, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine gönderecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl güzel sanatlar lisesi müfredatı uygulanmaya başlanan okulda, öğrencilere geleneksel Türk müziği ile el sanatları alanında eğitim verilmeye başlandı.

Derslerde hat, tezhip ve çini gibi geleneksel sanat dallarında üretim yapan öğrenciler, ilk eserlerini Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bu ayın sonunda düzenlenecek "Çanakkale'den Yemen'e" sergisinde satışa sunacak.

Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hasan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun, Türkiye'de güzel sanatlar programı uygulayan 4 liseden biri olduğunu belirterek, eğitimlerde daha çok geleneksel sanat dallarına önem verdiklerini söyledi.

"Sergide yaklaşık 50 eser yer alacak"

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi ile iş birliği yaptıkları bilgisini paylaşan Özer, Türkiye'nin önemli bir kültürel birikimi bulunduğunu ve İslam coğrafyasındaki yaşanan olaylara öğrencilerin sessiz kalmadığını vurguladı.

Özer, Yemen'e yardım göndermeyi öğrencilerin istediğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrenciler, yaptıkları ilk eserlerin yardıma dönüşmesi için mart sonunda yapılacak sergi ve konserin sonrasında eserlerini satıp, gelirini Türk Diyanet Vakfı aracılığıyla Yemen'e göndermek istiyor. Sergide öğrencilerimizin yaptığı yaklaşık 50 ürün bulunacak. Tezhip, çini, hüsnühat eserleri bulunacak. Aynı zamanda danışmanlık yapan hocalarımız, sanatçılarımız var. Onların da ürünleri bulunacak. Onlar 'Bizim de bu çorbada tuzumuz bulunsun.' dediler. Sergimize ve satış sürecine katkıda bulunacaklar."

Öğretmenler ve öğrenciler hazırladığı eserlerin bu ayın sonunda düzenlenecek "Çanakkale'den Yemen'e" sergisinde sanatseverlere sunulacağını dile getiren Özer, öğrencilerin "Çanakkale" ile "Yemen" türkülerinin seslendireceğini söyledi.

"Yemen'e gönderileceği için mutluyum"

Okulun 9'uncu sınıf öğrencisi Kübra Akbulut, 5 aydır geleneksel el sanatları dallarında eğitim gördüğünü belirterek, "İlk yaptığımız eserleri sergide sunacağız. Bundan dolayı çok memnunuz. Yemen için bir faydası olsun diye yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Mehmet Emin Öksüzoğlu ise eskiden beri resim yeteneği olduğunu, eserlerin gelirinin Yemen'e gönderileceği için mutlu olduğunu söyledi.

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