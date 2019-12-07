Euro
6.40
Dolar
5.78
BIST 100
108,869.10
Altın
1,460.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Öğrenciler üşümesin diye durakta yaptığı kulübenin içini her sabah ısıtıyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Sada köyünde yaşayan Halil Demir, ilçe merkezindeki okullarına servis aracıyla giden 4 öğrencinin kullanmaları için bekledikleri durağa bir kulübe yapıp içine soba kurdu.

Özgür Alantor   | 07.12.2019
Öğrenciler üşümesin diye durakta yaptığı kulübenin içini her sabah ısıtıyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Sada köyünde yaşayan Halil Demir, taşımalı sistemle okula giden çocukların üşümesini önlemek amacıyla yol kenarına yaptığı kulübede soba yakıyor.

Sada köyü Kızkayası Mahallesi'nde yaşayan Halil Demir'in çocukları Cemile ve Yasin Demir'in yanı sıra aynı mahalleden Neslihan ve Seçil Bostancı, hafta içi her gün servis aracıyla ilçe merkezindeki okullara gidiyor.

Kış mevsiminde, soğuk havalarda ıslanıp üşümelerini istemeyen Halil Demir, öğrencilerin servis aracını bekledikleri yerde geçen yıl yaklaşık 4 metrekare büyüklüğünde bir kulübe yaptı.

Kulübenin içine soba da kuran Demir, çocukların okula gittiği her sabah erkenden kalkıp onlardan önce giderek sobayı yakıyor.

Kulübenin içinin ısınmasını sağlayarak çocukların sıcak bir ortamda beklemesini sağlayan Demir, onlara yiyecek ve süt de ikram ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir

Benzer haberler

Öğrenciler üşümesin diye durakta yaptığı kulübenin içini her sabah ısıtıyor

Öğrenciler üşümesin diye durakta yaptığı kulübenin içini her sabah ısıtıyor

İlk kadın mitinginin 100. yılında 81 ilden kadınlar Kastamonu'ya gidecek

Küre Dağlarında doğaseverler için yeni kamp alanı oluşturuldu

Kastamonu'da öğretmenler öğrencileri için okulu rengarenk boyadı

Kastamonu'da öğretmenler öğrencileri için okulu rengarenk boyadı
Mehmetçikten 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasına mont ve botla destek

Mehmetçikten 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasına mont ve botla destek
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor