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Yaşam

Öğrenciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için dijital oyun tasarladı

Düzce Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi'nde (BİLSEM) bir araya gelen 4 öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle iklim değişikliğine dikkati çekmek için Proje Hipnoz (Project Hpnosis) isimli dijital oyun tasarladı.

Cem Ali Kuş   | 13.03.2022
Öğrenciler iklim değişikliğine dikkati çekmek için dijital oyun tasarladı

Düzce

Çalışmaları süren oyun, tamamlandığında bilgisayar ve cep telefonlarında oynanabilecek.

Dijital Teknoloji Öğretmeni Cevher Gözmen Çetin (37), AA muhabirine, salgın döneminde öğrencileriyle boş kaldıkları zamanlarda yerli ve milli oyun üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Proje Hipnoz'un, iklim değişikliğiyle alakalı bir oyun olduğuna dikkati çeken Çetin, şu bilgileri paylaştı:

"Sosyal anlamda biliyorsunuz ki enerji tüketimi çok fazla, bunun için ürettiğimiz oyunumuzda insanlara mesaj vermek istiyoruz. Alternatif bir evrende geçiyor oyunumuz. Bu bağlamda tükenen enerjinin yenilenememesiyle insanların yeni evren arayışı içerisine girmesini oyunumuzla anlatmaya çalışıyoruz. Yeni evren arayışına giren karakterler, karşılaştıkları maceralarla eğlenceli bir oyunun içerisinde kendilerini buluyor. 6 ay oldu başlayalı. Oyunumuzun şu anda yüzde 80'lik kısmı tamamlandı. Kısa sürede inşallah bitireceğiz."

Çetin, Dijital Tasarım Atölyesi'nde çocukların fikir üretebilme, yaratıcı becerilerini ve kendilerini daha farklı alanlarda ifade edebilme becerilerini geliştirmeyi istediklerini vurgulayarak, burada buna imkan sağladıklarını kaydetti.

Proje kaptanı öğrenci Koray Mali (16) de sosyal mesaj vermesi nedeniyle iklim değişikliğine dikkati çekecek oyun projesi yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Bunun sonucunda aramızda iş bölümü yaparak çalışmaya başladık. Yaklaşık 6 aydır oyunu geliştiriyoruz ve bitirmemize de 1-2 ay kaldı." dedi.

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