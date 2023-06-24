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Yaşam

Oğlu lösemiyi yenen anne başka hastaların mücadelesine de destek oluyor

Eskişehir'de 4 yıl önce lösemiyi yenen oğlu Burak Onat'ın tedavi sürecinde kanser hastalarına yardım faaliyetlerinde bulunan Ayşen Çalışır, hasta çocuklar için gönüllü çalışmaya devam ediyor.

Atahan Gezer  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Oğlu lösemiyi yenen anne başka hastaların mücadelesine de destek oluyor Fotoğraf: Atahan Gezer / AA

Eskişehir

Ayşen ve Mesut Uğur Çalışır çiftinin çocukları Burak Onat'a, 2016 yılında 12 yaşındayken lösemi teşhisi konuldu. Ankara'da bulunan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesine yatırılan Burak Onat'a 4 yıl kemoterapi ve çeşitli tedaviler uygulandı.

Oğlunun tedavisi sırasında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfında (LÖSEV) görev alan anne Çalışır, Burak Onat'ın Haziran 2019'da lösemiyi yenmesinin ardından yardım faaliyetlerini bırakmadı.

Lösemili ailelerin durumunu anlayan birisi olarak kolları sıvayan Çalışır, 4 yıldır işinden arta kalan zamanlarda LÖSEV Eskişehir İrtibat Bürosunda gıda ve ihtiyaç malzemelerinin paketlenmesine yardım ediyor.

Hafta sonları da vaktinin çoğunu burada geçiren Çalışır, bülten dağıtımı ve takvim satışı gibi işlerin yanı sıra ailelere yönelik eğitimlerde görev alıyor.

Gülay Kanatlı Ortaokulunda rehber öğretmenlik yapan 48 yaşındaki Ayşen Çalışır, AA muhabirine, oğulları lösemiye yakalandığında Konya'da ikamet ettiklerini söyledi.

LÖSEV yetkilileriyle irtibata geçtiklerini, ardından da oğlunun LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesine yatırıldığını anlatan Çalışır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlumuzun tedavisi için eşimle Ankara'ya tayinimizi istedik ve 3 yıl sürecek maceramız başladı. Burak Onat'ın lösemi tanısı almasıyla hayat bizim için durdu. Doktorlar kemik iliği nakline gerek duymadığı için Haziran 2018'e kadar belli aralıklarla kemoterapi tedavisi uygulandı. Oğlumuz, durumunun iyiye gitmesiyle eve gönderildi ve 1 yıl daha ilaç tedavisi devam etti. Haziran 2019'da Burak Onat lösemiyi atlatarak tamamen iyileşti. Biz de eşimin emekliliğiyle 1 yıl sonra memleketimiz Eskişehir'e yerleştik."

Hastalara arkasını dönemedi

Çalışır, oğlunun tedavi sürecinde LÖSEV'de aktif görev aldığını dile getirdi.

Oğlunun iyileşmesinin ardından kanser hastalarına arkasını dönemediğini, vakıftaki faaliyetlerine devam ettiğini anlatan Çalışır, "Ben de 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm ve LÖSEV'in 'İnci Projesi'ne katılmaya karar verdim. Okullarda lösemiye dair bilinçlendirme çalışmalarında görev alıyorum. Ayrıca bülten dağıtımı, takvim satışı, gıda ve ihtiyaç malzemelerinin kolilenmesi ile çeşitli eğitim projelerindeki faaliyetlerim devam ediyor. Okullar arasındaki koordinasyonları da sağlıyorum." diye konuştu.

Ayşen Çalışır, emekliliğinde vaktinin çoğunu kanser hastalarına ayırmak istediğini, çevresinden olumlu dönüşler aldığını sözlerine ekledi.

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