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Yaşam

Ninelerinden öğrendikleri yöntemle 'Balkan sosu' üretiyorlar

Edirne'nin Havsa ilçesinde kurdukları kooperatifte yöresel yiyecekler üreten ev hanımları, ninelerinden ve annelerinden öğrendikleri tarifle Balkanlar'a özgü sos üretmeye başladı.

Gökhan Zobar   | 09.12.2020
Ninelerinden öğrendikleri yöntemle 'Balkan sosu' üretiyorlar

Edirne

Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, ana malzemeleri domates, patlıcan ve kapya biber olan, daha çok kahvaltıda tüketilen geleneksel sosu üreterek tüketicilere sunuyor. 

Sosu yaparken nineleri ve annelerinden öğrendikleri yöntemi uygulayan kadınlar, ürettikleri lezzetli soslarla tüketicilerin beğenisini kazanıyor.

Kooperatifin kurucu üyesi Emine Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "çocukluğunun lezzeti"ni geleneksel yöntemlerle üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Bu sos Balkanlar'dan gelmiş, Trakya'ya ait"

Kooperatifte bölgeye özgü ürünler ürettiklerini vurgulayan Öztürk, "Annelerimizin yapmış olduğu ürünleri kooperatifimizde geleneksel usullerle üretiyoruz. Annelerimizden aldığımız bilgilerle, aynı malzemelerle aynı lezzeti elde ediyoruz. Bu sos Balkanlar'dan gelmiş Trakya'ya ait bir sos." dedi.

Öztürk, Balkan sosu yapımının birçok zorlu aşamadan oluştuğunu ve ustalık isteyen bir süreç olduğunu ifade etti.

Sosu, doğal ürünlerden ve katkı malzemesi kullanmadan hazırladıklarını belirten Öztürk, sosun yapımını şu şekilde anlattı:

"İlk önce domateslerimizi rendeleyerek sos haline getiriyoruz. Bu esnada patlıcanları ateşin üstünde közlüyoruz, kapya biberleri ise fırına atarak közlüyoruz. Közlenmiş patlıcan ve biberleri temizleyip doğradıktan sonra domatesle birlikte büyük bir tencerede hepsini harmanlıyoruz.

10 dakikalık bir kaynatma sürecinden sonra içerisine sarımsak, yağ ve baharatları ekliyoruz. Acı sevenler için acılı, tatlı sevenler için de acısız yapıyoruz. Belli bir süre daha kaynattıktan sonra sıcak bir şekilde küçük kavanozlara döküp ters çeviriyoruz ve vakumlanmasını sağlıyoruz. Tüketicilerimiz bu lezzete hayran kalıyor."

Kooperatif Başkanı Hülya Tuncer de yöresel yiyecekleri geleneksel yöntemlerle üreterek tüketicilere sunduklarını dile getirdi.

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Ninelerinden öğrendikleri yöntemle 'Balkan sosu' üretiyorlar

Ninelerinden öğrendikleri yöntemle 'Balkan sosu' üretiyorlar