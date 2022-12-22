Nijeryalı kadın girişimci, genç kızlara plastik atıktan parke taşı yapmayı öğretiyor
Nijerya'da plastik atıklara karşı farkındalık yaratmak için "ileri dönüşüm" sistemi kuran İntissar Bashir-Kurfi, hem geçimini sağlıyor hem de genç kızlara plastik atıklardan parke taşı üretimini öğretiyor.
Abuja
Son birkaç yıldır plastik atık sorununun arttığı Nijerya'da, atıkların sadece yüzde 45'i toplanıyor. Ülkede özellikle plastik atıkların yüzde 80'i çöp sahasına giderken yalnızca yüzde 10'u geri dönüştürülüyor.
Yılda 32 milyon tondan fazla katı atık üretilen Nijerya'da, bunun sadece yüzde 20 ila 30'u toplanabiliyor.
Sağlık uzmanları, ülkedeki sağlık sorunlarının çoğundan plastiğin kötüye kullanılması ve kötü yönetimin sorumlu olduğunu ifade ediyor.
Nijeryalı çevre aktivisti Bashir-Kurfi, Nijerya'da plastik atıklara karşı mücadele etmek için başkent Abuja'da kurduğu "İfrique Eco Solution" şirketiyle plastik atıklardan ürettiği parke taşlarını satarak geçimini sağlarken genç kızlara da plastik atıklardan dönüşümün nasıl kullanılacağını öğretiyor.
Bashir-Kurfi, AA muhabirine, Nijerya'da çok yaygın olan plastik kirliliğini azaltmak için böyle bir çalışma başlattığını anlattı.
Plastik atıkların su yollarını kapadığını ve bunun sellere neden olduğunu söyleyen Bashir-Kurfi, ayrıca sellerin de salgınlara yol açtığını ifade etti.
Bu atıklardan parke taşları yaptığını aktaran Bashir-Kurfi, "Plastiklerle uzun ömürlü bir ileri dönüşüm düşündüm, o yüzden parke taşları yapıyorum. Parke taşları yaparken çimento yerine erittiğim plastik atıkları kumla karıştırıyorum." dedi.
"Genç kızların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için öğretiyorum"
Bashir-Kurfi, çalışmalarıyla çevreyi korumak ve farkındalık amaçladığını kaydederek, şimdiye kadar bölge halkına plastik atıklarının çevreye nasıl zarar verdiğini anlatabildiğini söyledi.
Plastik atıkları parkeye dönüştürmeyi 20'den fazla kıza öğrettiğini belirten Bashir-Kurfi, "Genç kızların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için özellikle bu işi öğretmeye karar verdim." ifadesini kullandı.
Bashir-Kurfi, bu genç kızların ilerde bunu meslek olarak yapabileceklerini ve çevreyi de temiz tutmaya yardım olacaklarını belirtti.
Parke taşı yapmak için bugüne kadar 30 tondan fazla plastik kullandığını dile getiren Bashir-Kurfi, çevreye zarar vermemesi için plastikleri ileri dönüşüm işlerinde kullandığının altını çizdi.
"İiklim değişikliğinin önlenmesine yardımcı olacak"
Eğitim alan 17 yaşındaki Firdevs Badmus, başlangıçta plastik atıkları parke taşlarına dönüştürebileceğine inanmadığını ancak daha sonra görünce çok şaşırdığını dile getirdi.
Plastik atıkları eritip kumla karıştırarak parke taşı yapmayı öğrendiğini belirten Badmus, "Yaptığımız bu iş, karbon salınımını azaltmaya ve atık kirliğinin yol açtığı iklim değişikliğinin önlenmesine yardımcı olacak." diye konuştu.
Badmus, çevre aktivisti olmak istediğini belirterek, üniversitede çevreyle ilgili bir bölümde eğitim almak istediğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.