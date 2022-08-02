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Yaşam

Nevşehir'de "özel insanlar" mesleki eğitim alıyor

Nevşehir'de öğrenim çağını dolduran "özel insanlar" meslek sahibi olabilmeleri amacıyla seramik, çömlek ve ebru kursuna katılıyor.

Behçet Alkan   | 02.08.2022
Nevşehir'de "özel insanlar" mesleki eğitim alıyor Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent merkezinde hizmete sunulan Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezi'nde, özel insanlara çeşitli meslek dallarında uzmanlarca eğitim veriliyor.

Sınıflara yerleştirilen tezgahlarda çeşitli alanlarda mesleki eğitim alan öğrenciler hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Belde ve köylerden taşımalı sistemle hafta içi merkeze gelen öğrenciler, toprağın sanata dönüştürüldüğü çanak ve seramik ile ebru kurslarına katılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, gazetecilere, özel insanların el becerilerinin geliştirilmesini ve rehabilitasyonunu amaçladıklarını belirtti.

Bakanlıkça Halk Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sayesinde özel öğrencilerin mesleki eğitim konusundaki sorunlarının çözüme kavuştuğunu ifade eden Polat, "Burada seramik, çömlek, ebru, drama ve yaşam becerisi atölyeleri var. Öğrencilerimiz hem eğlenip zaman geçirecek hem de belki bazı öğrencilerimiz meslek sahibi olacak. Yıl boyu süreceği için zamanla velilerimizin de iyi vakit geçireceği bir ortam haline dönüşecek. Asıl hedefimiz, ilimiz seramik ve çömlek açısından önemli bir yere sahip, bunu özel öğrencilerimizle ön plana çıkarabilirsek ilimiz için de vizyon olacak." dedi.

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