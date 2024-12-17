Dolar
34.99
Euro
36.72
Altın
2,640.56
ETH/USDT
4,029.00
BTC/USDT
107,254.00
BIST 100
9,931.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
logo
Yaşam

Nevşehir'de jandarma ile yaşlı sürücünün askerlikle ilgili diyaloğu gülümsetti

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde uygulama yapan jandarma ile yaşlı sürücünün gülümseten diyaloğu yaka kamerasına yansıdı.

Behçet Alkan  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Nevşehir'de jandarma ile yaşlı sürücünün askerlikle ilgili diyaloğu gülümsetti

Nevşehir

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli ekipler, Hacıbektaş-Kırşehir kara yolunda trafik uygulaması yaptı.

Otomobili ile seyir halinde iken uygulama noktasında durdurulan Necati Kara (83), aracını park ettikten sonra askerlik yaptığı dönemden ezberinde kalan "Jandarmanın tanımı"nı okudu.

Kadın jandarma personelinin askerliği ne zaman yaptınız sorusuna "1961 yılında yaptım" cevabını veren Kara, hiç izin kullanmadan 2,5 yılda vatani görevini tamamladığını belirtti.

Ekipleri gülümseten diyalog, yaka kamerasına yansırken Kara, "Cepheye çağırsalar bedenen, ruhen askerim." dedi.

Kara, kontrollerinin ardından yoluna devam etti.

Görüntü, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 9-16 Aralık'ta sahte alkol operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı
Sivas'taki "Hobbit Evleri" kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturdu
TİHEK'ten cuma namazına giden personeli işten çıkaran firmaya idari ceza
AYM, 10 siyasi partinin 2020 kesin hesaplarını kanuna uygun buldu

Benzer haberler

Nevşehir'de jandarma ile yaşlı sürücünün askerlikle ilgili diyaloğu gülümsetti

Nevşehir'de jandarma ile yaşlı sürücünün askerlikle ilgili diyaloğu gülümsetti

"Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

Nevşehir'in kadın marangozu: Fatma usta

Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı, 6 kişi yaralandı

Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı, 6 kişi yaralandı
Kapadokya yılbaşı tatili tercihinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu

Kapadokya yılbaşı tatili tercihinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu
Bazalt taş atıkları, seramik ve inşaat alanındaki kaygan zeminlere doğal çözüm oldu

Bazalt taş atıkları, seramik ve inşaat alanındaki kaygan zeminlere doğal çözüm oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet