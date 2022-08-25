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Yaşam

Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çift toy kuşu görüntülendi.

Cüneyt Çelik   | 25.08.2022
Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta görüntülendi

Kars

Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, "Toy Kuşu Eylem Planı" kapsamında yaptıkları envanter çalışmalarında, bir çift toy kuşunun beslendiğini fark etti.

Ekipler, rastladıkları toy kuşlarını görüntüleyerek kayıt altına aldı.

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