Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çift toy kuşu görüntülendi.
Kars
Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, "Toy Kuşu Eylem Planı" kapsamında yaptıkları envanter çalışmalarında, bir çift toy kuşunun beslendiğini fark etti.
Ekipler, rastladıkları toy kuşlarını görüntüleyerek kayıt altına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.