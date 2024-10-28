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Yaşam

Nemrut Krater Gölü'ne gidenler, karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Nemrut Krater Gölü'ne giden vatandaşlar, yol üzerinde karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor.

Servet Taşdemir  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Nemrut Krater Gölü'ne gidenler, karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kalderaya gelerek Nemrut Krater Gölü'nün çevresini dolaşan yerli ve yabancı ziyaretçiler, bölgede yaşamlarını sürdüren bozayılarla karşılaşıyor.

Yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları besleyen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalışıyor.

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