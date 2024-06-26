Dolar
32.89
Euro
35.16
Altın
2,296.99
ETH/USDT
3,377.50
BTC/USDT
61,539.00
BIST 100
10,576.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - VTR Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova’da “Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı”na katılıyor.
logo
Yaşam

Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na giden ziyaretçiler, karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor, yanlarındaki yiyeceklerle besliyor.

Şener Toktaş, Berfin Sidar Aşit  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor

Bitlis

Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar, bölgeye gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler, yolculukları sırasında karşılarına çıkan bozayıları yanlarındaki yiyeceklerle besliyor, fotoğraflarını çekmeye çalışıyor.

Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e gelenler ve basın mensupları da Nemrut Kalderası gezisi sırasında karşılaştıkları bozayıları görüntüledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: İsrail’e destek veren ülkeler çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti
Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Sakarya'nın sahillerinde denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı

Benzer haberler

Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor

Nemrut Kalderası'nı ziyaret edenler karşılarına çıkan bozayıları görüntülüyor

Ardahan Kalesi'ni bayram tatilinde 24 bin 397 turist ziyaret etti

Antalya'da bayram tatili yoğunluğu yaşanan Karavan Park'ta hareketlilik sürüyor

Tatvan Turistik Treni Bitlis'e ulaştı

Tatvan Turistik Treni Bitlis'e ulaştı
Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti, bayram tatilinde 3 bin kişiyi ağırladı

Düzce'deki Prusias Ad Hypium Antik Kenti, bayram tatilinde 3 bin kişiyi ağırladı
Karabük ve Sakarya'da çiçek açan lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlıyor

Karabük ve Sakarya'da çiçek açan lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet