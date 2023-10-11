Dolar
27.73
Euro
29.41
Altın
1,873.96
ETH/USDT
1,577.10
BTC/USDT
27,282.00
BIST 100
8,405.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. -VTR-
logo
Yaşam

Nemrut Dağı'ndaki yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde göçerler, yaz aylarında geldikleri Nemrut Dağı eteklerinde havaların soğumasıyla dönüş hazırlığı yapıyor.

Berfin Sidar Aşit  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Nemrut Dağı'ndaki yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit - AA

Bitlis

İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyündeki göçerler, küçükbaş hayvan sürülerini otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara çıkarıyor.

Bölgede havaların soğumasıyla birlikte çobanlar, sürülerle birlikte dönüş yolculuğu için hazırlıklara başladı.

Batman'dan gelen göçerlerden Serkan Erkin, AA muhabirine, sıcak havadan dolayı Tatvan'ın yüksek rakımlı yaylalarına geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 aydır bölgede bulunduklarını dile getiren Erkin, "Havaların soğumasıyla birlikte dönüş yolculuğuna başladık. İnşallah bir ay sonra köyümüze ulaşacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024 yılı hac ön kayıt işlemleri 15 Ekim'e kadar uzatıldı
Karaman'daki üniversitenin çalışmalarında gluten değeri çok düşük buğday tohumu bulundu
Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü
Adalet Bakanı Tunç: Şiddeti teşvik, hiçbir uluslararası belgede hak olarak görülemez

Benzer haberler

Nemrut Dağı'ndaki yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı

Nemrut Dağı'ndaki yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet