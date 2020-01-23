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Yaşam

Nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk, askeri ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

Hakkari'de nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Necat Hazar   | 23.01.2020
Nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk, askeri ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

Van

Van Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'de gittiği özel kreşte yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu rahatsızlanan Akar, Hakkari Devlet Hastanesinden Van'a gönderildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Cevahir Mukaddes Akar'ın doktorları, üst hava yolu darlığı ve beyin hasarından dolayı çocuğun ileri müdahale için KBB çocuk yoğun bakım ünitesi olan bir merkeze sevk edilmesi gerektiğine karar verdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da Akar'ın durumunu Sağlık Bakanlığına ileterek, ambulans uçak talebinde bulundu.

Bu sırada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde yatan ve Ankara'ya sevk edilecek asker için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçak gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Cevahir Mukaddes Akar'ın da aynı uçakla Ankara'ya götürülmesi için Sağlık Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına talepte bulundu.

Talebe olumlu cevap verilmesi üzerine ambulansa alınan kız çocuğu, Ferit Melen Havalimanı'nda bekleyen askeri ambulans uçakla başkente götürüldü.

Cevahir Mukaddes Akar'ın tedavisine Ankara Şehir Hastanesinde devam edilecek.

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