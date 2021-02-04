Euro
8.58
Dolar
7.14
BIST 100
1,543.07
Altın
1,815.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

'Mutlu kent' Sinop'un emekli heykeltıraşları yaptıkları eserleriyle beğeni topluyor

Sinop'ta emekli makine mühendisi Ali Gündoğdu ve emekli resim öğretmeni Hamdi Bozkurt, çalıştıkları atölyede kentte daha önce yaşamış önemli şahsiyetlerin heykellerini yaparak bu kişileri gelecek kuşakların tanıması için emek veriyor.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 04.02.2021
'Mutlu kent' Sinop'un emekli heykeltıraşları yaptıkları eserleriyle beğeni topluyor Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent Sinop'ta, Gündoğdu ve Bozkurt, yaptıkları heykel çalışmaları ile öne çıkıyor.

Uzun yıllar özel resim öğretmenliği yapan Hamdi Bozkurt ile özel sektörde makine mühendisi olarak çalışan Ali Gündoğdu emeklilik günlerini sanatla geçiriyor.

Daha önce heykel sanatı konusunda aldıkları eğitimler sayesinde birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran emekli heykeltıraşların eserleri beğeni topluyor.

Emekli resim öğretmeni Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilik yıllarında aldığı eğitim sayesinde yaklaşık 40 yıldır çeşitli heykeller yaptığını söyledi.

Arkadaşı Ali Gündoğdu ile emekliliklerini heykeller yaparak geçirmeyi planladıklarını anlatan Bozkurt, "Şimdi bu atölyemiz de kentte yaşamış önemli kişilerin heykellerini yapmaya başladık." dedi.

Bunların arasında Sinop'ta yaşadığı bilinen ünlü filozof Diyojen, Sinoplu şair Ahmet Muhip Dıranas'ın da olduğuna işaret eden Bozkurt, eserlerinin kentin farklı noktalarında daha fazla sergilenmesini istediklerini dile getirdi.

Sanatın her türlüsünün toplumlar için önem taşıdığına dikkati çeken Bozkurt, kilden uzun uğraşlar vererek ortaya çıkardıkları eserlerin beğenildiğini aktararak, "Üzerinde çalıştığımız eserlerimiz var. Mesela bunlardan biri kentte yaşamış 'Tarzan Kemal' lakaplı önemli bir şahsiyet. Kendisi tam bir doğa insanıdır. Hayvanlara ve doğaya karşı duyduğu saygı ile ün yapmıştır. Kentin her noktasında kendisinin diktiği ağaçlar vardır. Onun heykeli üzerinde çalışmamız var. İnşallah kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.

"Sabırsızlıkla sanata atılmayı bekledim"

Ali Gündoğdu ise 2005'te emekli olduktan sonra kendisini sanata adadığını ve Halk Eğitim Merkezi'nde seramik kurslarına katıldığını anlattı.

Aralıksız iki yıl kursa gittiğini aktaran Gündoğdu, "Çok başarılı oldum ve usta öğreticilik teklifi dahi aldım. Orada bir sene de öğretici olarak ders verdim." dedi.

Gündoğdu, 2009'da atölye açarak çalışmalara başladığını ancak çeşitli nedenlerden bir süre sonra kapatmak zorunda kaldığını aktardı.

Çalışmalarına şu an arkadaşı Hamdi Bozkurt ile aynı atölyede devam ettiğini belirten Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Burada güzel çalışmalara imza atıyoruz. Önemli kişilerin yanı sıra farklı eserler ortaya çıkarmayı arzu ediyoruz. O nedenle şimdi mutlu kent Sinop'ta çay bahçesinde oturarak denizin keyfini çıkaran birinin heykelini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Tabii bu çalışmalar kolay değil. Belli bir noktaya geldim ancak yüz kısmında biraz zorlanıyorum. Açıkçası nasıl bir portre ortaya çıkaracağız biz de merakla bekliyoruz."

Gündoğdu, sanatın kendilerine iyi geldiğini ve ömürleri yettikçe uğraşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti, Çinli yetkililerin iş birliği yaptığını bildirdi
'Sürecin zorluğunu yaşayarak gördüm'
KKTC'de halk, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan 'tam kapanma' kararını doğru buluyor
Afrika'nın yeterli aşıyı bulabilmesi yıllar alabilir
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Benzer haberler

'Mutlu kent' Sinop'un emekli heykeltıraşları yaptıkları eserleriyle beğeni topluyor

'Mutlu kent' Sinop'un emekli heykeltıraşları yaptıkları eserleriyle beğeni topluyor

Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Bakan Karaismailoğlu Sinop-Ayancık kara yolunda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 5B uydusunu bu yılın ortalarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 5B uydusunu bu yılın ortalarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz
Kurşun kalem oyma sanatıyla Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeyi amaçlıyor

Kurşun kalem oyma sanatıyla Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeyi amaçlıyor