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Yaşam

Muş'ta öğretmen ve öğrencilerin topladığı oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırılacak

Muş'ta Vali Adil Yazar İlkokulunda, sınıf öğretmeni Resul Bingöl'ün öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

Sabri Yıldırım  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Muş'ta öğretmen ve öğrencilerin topladığı oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırılacak Fotoğraf: Sabri Yıldırım - AA

Muş

Okulda bir araya gelen öğretmenler, öğrencilerin getirdiği oyuncaklar ile yazdıkları duygu dolu mektupları paketleyerek deprem bölgesine gönderilmeye hazır hale getirdi.

Okul Müdürü Arzu Uslu, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin acısını milletçe paylaştıklarını, ülkenin depemzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Öğretmen ve öğrencileriyle "Sevgini Paylaş" adıyla kampanya başlattıklarını belirten Uslu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz en sevdikleri oyuncakları deprem bölgesindeki çocuklara göndermek istedi. Her sınıftan oyuncakları topladık. Çok güzel sonuçlar aldık. Öğrencilerimiz hem oyuncakları getirdi hem de mektup yazarak duygularını ifade etti. Böyle bir kampanyayı başlattığımız için çok mutluyuz. Malatya'daki yetkililerle görüşmelerimizi yaptık. Hazırladığımız kolileri orada yaşayan çocuklarımıza bayram hediyesi olarak gönderiyoruz. Oyuncakları ve öğrencilerimizin mesajlarını oradaki çocuklarımıza dağıtacağız ve sevgi bağını kuracağız."

Öğretmen Resul Bingöl ise kampanyaya öğretmen ve öğrencilerin desteğinin büyük olduğunu ifade ederek, "Çocukların farkındalığını artırmak amacıyla kampanyaya başladık. Onlar da fedakarca kampanyaya destek verdi. Sevdikleri oyuncakları getirdi. Biz de çocukların desteğini Malatya'daki depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız." dedi.


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