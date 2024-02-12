Dolar
30.70
Euro
33.08
Altın
2,021.24
ETH/USDT
2,480.80
BTC/USDT
47,803.00
BIST 100
9,155.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, TFF’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi Töreni sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti.
logo
Yaşam

Muş'ta karla kaplı köylerde besiciler hayvanlarına kızakla ot taşıyor

Muş'ta karlı kaplı köylerde yaşayan besiciler, yazın biçtikleri otu kızakla taşıyarak hayvanlarını besliyor.

Sabri Yıldırım  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Muş'ta karla kaplı köylerde besiciler hayvanlarına kızakla ot taşıyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Varto ilçesinin Gölyayla ve İçmeler köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan aileler, kış boyunca ağıllarda kalan küçükbaş hayvanlarının bakımını zor şartlarda yapıyor.

Yazın biçtikleri otu köye yakın noktalarda istifleyen hayvan sahipleri, kışın da bu otu at ya da eşeklere bağladıkları kızaklarla ağılların bulunduğu alana taşıyor.

Karla kaplı köyde ezdikleri kar örtüsünün üzerine serdikleri otla hayvanları yemleyen besiciler, bakımını yaptıkları hayvanları tekrar ağıllara götürüyor.

Hayvan sahiplerinden Veysel Demir, kışın köylerine çok fazla kar yağdığını söyledi.

Yazın biçtikleri otla hayvanları beslediklerini belirten Demir, "Hayvancılıkta mesai saati yok. Sabah kızağımızı alıp ot yığınının olduğu yere gidiyoruz. Yığın etrafında kar varsa ilk onu temizliyoruz. Daha sonra otu çıkarıp ata bağladığımız kızağa yüklüyoruz ve yaklaşık bir kilometre taşıyoruz. Bulunduğumuz bölgenin rakımı yüksek olduğu için havası sert. Fırtına ve kar yağışı olduğu zaman otu ve samanı hayvanlar içerde aç kalmasın diye sırtımızla götürmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli silahlı saldırıda yaralandı
Türkiye, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarından "çok büyük" endişe duyuyor
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı
Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Muş'ta karla kaplı köylerde besiciler hayvanlarına kızakla ot taşıyor

Muş'ta karla kaplı köylerde besiciler hayvanlarına kızakla ot taşıyor

Kar yağışıyla beyaza bürünen Iğdır'ın dağ köylerinde kış çetin geçiyor

Iğdır'daki donan Üçkaya Gölü havadan görüntülendi

JÖH birlikleri 2 metre karda kış operasyonlarını sürdürüyor

JÖH birlikleri 2 metre karda kış operasyonlarını sürdürüyor
Buzla kaplı gölde 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor

Buzla kaplı gölde 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
Kars'ta "bozkırın ortasındaki vaha"nın çevresi karla kaplandı

Kars'ta "bozkırın ortasındaki vaha"nın çevresi karla kaplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet