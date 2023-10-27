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Yaşam

Muş'ta kadın komutanlar, köylerdeki okullarda düzenledikleri etkinliklerle çocukları eğlendirdi

Muş'ta kadın komutanlar, köylerde oyunlar oynadıkları çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

İbrahim Yaldız  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Muş'ta kadın komutanlar, köylerdeki okullarda düzenledikleri etkinliklerle çocukları eğlendirdi Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın komutanlar, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında köylerdeki okullarda etkinlikler düzenledi.

Kente 12 kilometre uzaklıktaki Tekyol İlk ve Ortaokulu'na giden jandarma ekipleri, çocuklara trafik eğitimi verdi, hediyeler dağıttı.

Daha sonra mayın arama köpeği "Postiş"in gösterisini ilgiyle izleyen çocuklar, kadın komutanlarla müzik eşliğinde oyunlar oynayarak eğlendi.

Çocuklardan Muhammet Özmen, gazetecilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Çok güzel vakit geçirdiklerini belirten Özmen, "Bize verdikleri hediyelerden dolayı teşekkür ederim. Oyunlar oynadık. Jandarma ekipleriyle eğlendik. Türkiye'nin 100. yılında bize unutulmaz bir anı yaşattılar." dedi.

Hediye Durbak ise jandarma ekiplerinin okullarına geldiğini belirterek, "Güzel hediyeler verdiler. Onlara teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Jandarma görevlilerine, bize Cumhuriyet'in 100. yılında unutamayacağımız bir anı yaşattıkları için teşekkür ederiz. İkinci 100 yılda Cumhuriyet'imizin izinde yürümeye devam edeceğiz. Çok güzel bir gündü." diye konuştu.

Okul Müdürü Nimettullah Binici de "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlamak amacıyla jandarma ekipleri okulumuza geldi. Çok güzel bir gün geçirdik. Trafik eğitimi verildi. Oyunlar oynadık. 100. yılımızı böyle güzel etkinlikle geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Nice yüzyıllara." ifadelerini kullandı.

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