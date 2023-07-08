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Yaşam

Muş'ta gönüllü gençler, hasta eşini yalnız bırakamayan adamın tarladaki otunu biçti

Muş'ta gönüllü gençler, kalp hastası olan eşini yalnız bırakamayan çiftçi Mehmetcan Çiçek'in arazide kalan otlarını biçti.

Sabri Yıldırım  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Muş'ta gönüllü gençler, hasta eşini yalnız bırakamayan adamın tarladaki otunu biçti Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen "İyilik Ağacı Projesi" büyüyor.

Muş'a 8 kilometre mesafedeki Karlıdere köyünde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan 75 yaşındaki Çiçek, kalp hastası eşinin bakımını yaptığı için tarladaki otunu biçemeyince Gençlik Merkezi gönüllülerinden yardım istedi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 13 genç, yaşlı adamın yardım çağrısına kayıtsız kalmadı ve "İyilik Ağacı Projesi" kapsamında köye geldi.

Arazi engebeli olduğu için otları traktörle biçemeyen gençler, köyden temin ettikleri tırpanlarla Çiçek'e ait arazideki tüm otu biçti, kadınlar da dirgen ve tırmıklarla otları toplayarak bağ haline getirdi.

Gençlik Merkezi liderlerinden Hadis Çiçek, hastası olan Çiçek'in isteği üzerine kendisine yardımcı olduklarını söyledi.

Merkezdeki gönüllüler olarak 13 kişilik bir ekiple kurumaya yüz tutan otları biçtiklerini anlatan Çiçek, "Bu şekilde hem gençlerin iyilik alışkanlığını geliştiriyoruz hem de gençler arasında yardımlaşma duygusunu artırıyoruz. Arazi engebeli olduğu için traktörle otu biçmek mümkün olmadı. Gönüllü erkekler tırpanla otu biçerken, kadınlar da tırmıkla topladı." dedi.

İlk defa tırmıkla ot topladığını belirten gönüllülerden Betül Zehra Çağlayan da "Amcanın talebi üzerine köye geldik. Arkadaşlarımız tırpanla ot biçerken, biz de onlara yardım etmek için tırmıkla topladık. Gerçekten çok zor bir işti. Bunu yapanların çok büyük emekleri var. Daha önce hiç ot toplamadım." diye konuştu.

Köyde geçimini hayvancılık yaparak sağladığını belirten Mehmetcan Çiçek ise "Hastam olduğu için otumu biçemedim. Büyük bölümü kurudu. Ben de Gençlik Merkezi gönüllülerinden yardım istedim. Bugün ekip olarak gelip yardım ettiler, otumuzu biçtiler. Kendilerini teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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