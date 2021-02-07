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Yaşam

Muşlu genç kız atölyeye dönüştürdüğü odasında yaptığı resimlerle dikkati çekiyor

Muş'ta yaşayan 26 yaşındaki Güven, Kovid-19 sürecini, atölyeye dönüştürdüğü odasında yağlı boya ve kara kalem tekniğiyle resim yaparak değerlendiriyor.

İbrahim Yaldız   | 07.02.2021
Muşlu genç kız atölyeye dönüştürdüğü odasında yaptığı resimlerle dikkati çekiyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Televizyon kanallarından hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten ressam Bob Ross sayesinde küçüklüğünde bu sanata merak salan Yasemin Güven, 2017'de kentteki gençlik merkezinde aldığı kursla, manzara ve portre resimlerinde kendini geliştirmeye başladı.

Saray Mahallesi'ndeki evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Güven, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini, hayallerini tuvale ve kağıtlara yansıtarak geçiriyor.

"Severek yaptığım her resmin sonunda yüzüm gülüyor ve mutlu oluyorum" 

Güven, gazetecilere, resim yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Genel olarak manzara resimlerine ilgi duyduğunu anlatan Güven, "Bunun yanında düşüncelerimi de tuvale yansıtmaya çalışıyorum. Özellikle bana hitap eden resimleri yapıyorum. Kara kalem siparişlerim oluyor. Boya ve tuval masraflarımı kara kalem siparişlerimden elde ediyorum. Severek yaptığım her resmin sonunda yüzüm gülüyor ve mutlu oluyorum." dedi.

Hayalini kurduğu her şeyi en iyi şekilde tuvale yansıtmaya çalıştığını belirten Güven, "Hayatta bazen hayallerimiz gerçekleşmese de tuvalde bir gerçeklik payı olduğuna inanıyorum. İmrenerek her fırça darbesini izlediğim ressam Bob Ross, iyi ki zamanında biz çocukları etrafına toplamış, hayallerimi tuvale yansıtmama sebep olmuş." ifadelerini kullandı.

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