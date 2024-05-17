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Yaşam

Musabeyli Korusu Edirne'nin yeni cazibe merkezi olacak

Edirne'de düzenleme çalışmalarında sona gelinen Musabeyli Korusu Mesire Alanı gelecek ay hizmete girecek.

Gökhan Zobar  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Musabeyli Korusu Edirne'nin yeni cazibe merkezi olacak Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

Edirne

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla 300 dönümlük arazideki mesire alanında bakım ve düzenleme çalışmaları başlatıldı.

İl Özel İdaresince yapılan çalışmalar neredeyse tamamlandı.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Musabeyli Korusu Mesire Alanı, hem kent merkezi hem de ilçelerdeki vatandaşların dinlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği bir mekan olarak dizayn edildi.

Piknik alanları, çocuk oyun alanları ve spor kompleksinin yanı sıra, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş yolu da ziyaretçilere sunulacak. Bu yürüyüş yolu, doğa ile iç içe bir deneyim yaşamak isteyenler için ideal bir rota olacak.

Piknik alanları, çocuk oyun alanları ve spor kompleksinin bulunduğu mesire alanında yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu da bulunuyor.

Musabeyli Korusu'na gelenler gölet, iskele, kır kahvesi, oturma alanları ve alışveriş noktalarından da faydalanabilecek. Araç otoparklarının bulunduğu alanda 7 gün 24 saat güvenlik hizmeti sağlanacak.

Alana Kırgız çadırından oluşan kamp alanı da kurulacak.

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