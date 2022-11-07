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Yaşam

Muradiye Şelalesi bugünlerde fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Van'da yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, bugünlerde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Necmettin Karaca   | 07.11.2022
Muradiye Şelalesi bugünlerde fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Bendimahi Çayı üzerinde 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyu ve güzel manzarasıyla turistlerin ilgisini çeken şelale, yeni evlenen çiftler tarafından da fotoğraf çekimi için tercih ediliyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği bölgedeki şelaleye gelen fotoğraf tutkunu Ebru Pala Güngör, şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliğinin olduğunu söyledi.

Sonbahardaki renk cümbüşüyle şelalenin insanları kendine hayran bıraktığını dile getiren Pala, tüm doğa fotoğrafçılarını bölgeye davet etti.

Emine Galiç Şengöz de 20 kişilik grupla geldiklerini belirterek, "Çok güzel fotoğraflar çektik. Bütün doğaseverlerin burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonbahar renklerinin ahenkli geçişlerini çok rahat gözlemleyebiliyoruz." dedi.

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