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Yaşam

Muğla'da çocuklara Akdeniz fokunun korunması ve önemi anlatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Akdeniz fokunun yaşam alanları, koruma çalışmaları ve yürütülen çalışmalar hakkında eğitim verildi.

Durmuş Genç   | 06.10.2022
Muğla'da çocuklara Akdeniz fokunun korunması ve önemi anlatıldı

Muğla

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu arasında imzalanan "Muğla İli Akdeniz Foku Tür Eylem Planı İzleme Uygulama Faaliyeti" kapsamında 9 günlük saha çalışması yürütüldü.

Hedef türün Datça'daki kıyılarda izlenerek popülasyonlarının ve dağılımlarının araştırılması ile türün neslini tehdit eden faktörlere karşı önlemlerin ortaya konuldu.

Yürütülen çalışmalar Datça Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Su Altı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu tarafından belirlenen eğitim kurumlarındaki anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine anlatıldı.

Çalışmalarda çocuklara Akdeniz foklarının genel özellikleri, beslenmeleri, üremesi, korunması ve koruyucu tedbirler hakkında bilgi verilerek Akdeniz foklarının tanıtıcı materyalleri dağıtıldı.

Dünyada 600-700 arasında, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı biliniyor. Nesli tehlike altında bu türün korunması için ise ülkede çalışmalar yürütülüyor.

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