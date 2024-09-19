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Yaşam

Muğla'da ambulans helikopter 1 aylık bebek için havalandı

Muğla'da, beyinde su toplanması tanısı ile tedavi gören 1 aylık bebek, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Osman Akça  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Muğla'da ambulans helikopter 1 aylık bebek için havalandı

Muğla

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 1 aylık Mehmet Artun Kahraman'ın ileri tetkik ve tedavisi için Antalya'ya sevk talebinde bulunuldu.

Bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

Bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki piste inen helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.


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