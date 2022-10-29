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Yaşam

Mısırlı sanatçı kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor

Mısır’ın Buhayra kentinde yaşayan sanatçı İbrahim Bilal, kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin tarihini yansıtan minimal figürleri nakşediyor.

Ferdi Bayat   | 29.10.2022
Mısırlı sanatçı kurşun kalemlerin ucuna ülkesinin antik tarihini işliyor Fotoğraf: Mohamed Abdel Hamid/AA

Kahire

Avukatlıktan sanata uzanan bir hayat hikayesine sahip Bilal, gerçekleştirdiği çocukluk hayalini ve ileriye yönelik hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Yaşadığı bölgede tarihi yapıların çok fazla bulunduğunu, kendisinin ilham kaynağının da bu yapılar olduğunu ifade eden Bilal, “Ben küçüklüğümden bu yana sanata ilgi gösteren birisiydim zaten. Üniversite hayatımın sonuna kadar boş vakitlerimde sürekli resim çizerdim ama profesyonel değildim. Çünkü bunun eğitimini almadım." dedi.

"Benim avukatlıktan sanata uzanan bir hayat hikayem var"

Kurşun kalemlerin ucuna çeşitli obje ve figürler işleyerek birbirinden ilginç eserler üreten Mısırlı sanatçı, herhangi bir eğitim almadığını, sosyal medyadan takip ettiği sanatçılar ve izlediği videolar aracılığıyla kendini geliştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır profesyonel olarak çalıştığını ifade eden Bilal, "Benim avukatlıktan sanata uzanan bir hayat hikayem var. Normalde hukuk mezunuyum. Avukat olacaktım ama üniversiteden mezun olunca bu mesleği yapamayacağımı anladım. Dolayısıyla tüm benliğimle çocukluk hayalim olan sanata yönelmeye karar verdim." diye konuştu.

Herhangi bir eğitim almadan kendi kendini eğittiğini, sosyal medyadan yabancı sanatçıları takip edip, videolarını izleyerek kendisini geliştirdiğini aktaran Bilal, şunları söyledi:

"3 yıl önce Tayvanlı bir sanatçının kurşun kalemin ucuna bir figür yaptığını gördüm. Aslında eserin hacmi, yapılışı ve ince detaylarına bakınca bana imkânsız gibi gelmişti. Defalarca başarısız olmama rağmen yılmadan çalışmaya devam ettim ve sonunda başardım."

Yaptığı işin aslında hiç kolay olmadığını ama bu işi severek yaptığını söyleyen Bilal, sadece tek bir eserin yapımının yaklaşık 20-30 saat sürdüğünü belirtti.

“Sanatçı yaptığı eserlerle kendisini ifade eder”

Sanatın değerinin günümüzde hala bazı kesimler tarafından bilinmediğini kaydeden Bilal, yapılan eser her ne olursa olsun sanatçıların kendilerini yaptıkları eserlerle ifade ettiklerini belirtti.

Bilal, sanatın maddi bir şey olmadığını, sanata gereken değerin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben sanatı bir tür 'mesaj' yöntemi olarak görüyorum. Sanatçı yaptığı eserlerle kendisini ifade eder. Sanat dallarının arasında ayrım yoktur, hepsi değerlidir. Sanat, maddi bir değer biçilemeyecek kadar değerlidir.” ifadelerini kullandı.

"Mısırlı sanatçıları uluslararası arenada temsil etmeyi hedefliyorum"

Kurşun kalemin ucuna işlediği minimal figürlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bilal, eserlerini uluslararası fuarlarda sergileyerek Mısırlı sanatçıları temsil etmeyi amaçlıyor.

Ülkesinin yüzlerce yıl öncesinden bu yana sanat becerileriyle öne çıktığını, bunun günümüze kadar ulaşmayı başaran bazı tarihi eserlerle de sabit olduğunu dile getiren Bilal, şunları kaydetti:

"Mısır’da eserlerimin sergileneceği bir müze açmayı hedefliyorum. Eğer başarılı olursam söz konusu müze, Orta Doğu’da türünün tek örneği olacak."

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