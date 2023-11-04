Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,839.10
BTC/USDT
34,757.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya’da Yeni Toyota C-HR PHEV Hattan Çıkış Töreni’nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Yaşam

Minik Eflem Betül'e 32 günlükken çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı yapıldı

Aksaray'da çift taraflı kasık fıtığı bulunan Eflem Betül Doğan bebek, 32 günlükken yapılan başarılı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Zekeriya Karadavut  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Minik Eflem Betül'e 32 günlükken çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı yapıldı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya / AA

Aksaray

Afyonkarahisar'da yaşayan Mikail (23) ile Hatice Doğan (22) çiftinin ilk bebekleri Eflem Betül'ün, henüz 7 günlükken kasığında oluşan şişlik fark edildi.

Hastaneye götürülen bebeğe çift taraflı kasık fıtığı tanısı konuldu.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Eflem Betül, başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"Başarılı bir operasyonla yavrumuzu sağlığına kavuşturduk"

Operasyonu gerçekleştiren Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Betül Öztürk, AA muhabirine, bebeğin ilk muayenesinde çift taraflı fıtığının olduğunu gördüklerini söyledi.

Bebeğin acil ameliyata alındığını anlatan Öztürk şunları kaydetti:

"Özellikle sol bölgedeki fıtığı daha belirgin bir durumdaydı. Bir aylık bir bebek için seferber olduk. Erkek çocuklarda fıtık daha sık görülmektedir ancak bizim hastamız kız bir bebek. Fıtık kızlarda erkeklere göre az da olsa görülebiliyor. Başarılı bir operasyonla yavrumuzu sağlığına kavuşturduk. Annede de kısık fıtığı varmış ve ameliyat olmuş. Yani aile fıtık konusunda bilinçliymiş. Bu bizim için avantaj oldu."

Öztürk, hastanede çok güçlü bir cerrahi ekibin bulunduğunu belirtti.

Çocuk cerrahisi bölümünde çocuklar için yapılabilecek tüm operasyonları başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Öztürk, "Çocuk Cerrahisi Bölümümüze çevre illerden çok sayıda hastamız geliyor." dedi.

Baba Mikail Doğan, bebekleri sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduklarını, kendilerine bu süreçte destek olan doktorların emeğini unutmayacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler Gazze'de yaşananları üzüntüyle takip ediyor
Gaziantep Şehir Hastanesi bir ayı doldurmadan 100 bin hastaya hizmet verdi
MSB, Mehmetçiğin Davraz Dağı'na tırmanış görüntülerini paylaştı
Turizmde ara tatil hareketliliği başladı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyet ifadelerine ulaşıldı

Benzer haberler

Minik Eflem Betül'e 32 günlükken çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı yapıldı

Minik Eflem Betül'e 32 günlükken çift taraflı kasık fıtığı ameliyatı yapıldı

Ön çapraz bağ yırtığı hastaları, tek seanslık yeni teknikle sağlığına kavuşuyor

İsrail güçleri, Gazze’de henüz bir yaşını doldurmamış 133 bebeği öldürdü

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Almanya'da operasyon geçirdi

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Almanya'da operasyon geçirdi
İsrail'in Gazze'ye saldırısında ölen annenin karnındaki bebek kurtarıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırısında ölen annenin karnındaki bebek kurtarıldı
Aksaray'da işçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Aksaray'da işçi servisi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet