Milyonlarca tohumu kadınlar fidana dönüştürüyor
Türkiye'nin en büyük fidanlıklarından Eskişehir Orman Fidanlığında çalışan 100 kadın işçi, tohumdan çimlendirmeye, bakımdan sulamaya kadar birçok işi üstlenerek yeşil bir dünya için emek harcıyor.
Eskişehir
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlığında çalışan kadınların küçük bir tohumken büyütüp boylandırdığı fidanlar, daha yeşil Türkiye için toprakla buluşturuluyor.
Eskişehir kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 1937 yılından beri faaliyet gösteren bin 695 dekar alandaki Eskişehir Orman Fidanlığı, kapladığı alan ve kapasitesi itibarıyla Türkiye'nin en büyük fidanlıklarından birisi durumunda.
Tesiste her yıl tohum halindeyken ekilip büyütülen 15 milyon civarında fidan, Türkiye'nin pek çok kentine gönderiliyor. Yoğun çalışma yürütülen fidanlıkta emek harcayan işçiler arasında yer alan 100 kadın, Türkiye'nin yeşillendirilmesine katkı sağlıyor.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, doğadan toplanan tohumlardan 1-2 metreye kadar ulaşan fidanlar yetiştirdiklerini söyledi.
Fidanlıktaki işlerin birçoğunu kadınların yaptığını belirten Temel, "Fidanlarımıza kadın eli değiyor. Kadınlar fidanlarımıza özen gösterdiği için çok daha iyi yetişiyor. Kadınlarımız küçük bir tohumu tüplere dikip, büyütüp boylandırarak fidan haline getiriyor. Türkiye'nin her yerine kadın eli değmiş fidanlarımızı gönderiyoruz." dedi.
"Fidanlar bizim çocuklarımız"
Fidanlıkta iki yıldır çalışan 42 yaşındaki Filiz Altun, tohumları toplayıp çimlendirdikten sonra çevresindeki otları aldığını belirtti.
10 seneye yakın bir süredir fidanlıkta görev alan 50 yaşındaki Ayşe Tetik de tohumu ekip fidan olduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini aktardı.
Yetiştirdikleri fidanları önceden belirlenen yerlere diktiklerini dile getiren Tetik, "Fidanlar bizim çocuklarımız. İki çocuğumu yetiştirdiğim gibi onları da büyütmek istiyorum. Eskiden, doğduğum Seyitgazi ilçesindeki bazı dağlarda pek ağaç yoktu, şimdilerde fidanlar dikilip ağaçlar yetişti. Köyüme gidip geldikçe mutlu oluyorum. Dağların yeşillenmesinde emeğimin olması mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.