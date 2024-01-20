Milli Savunma Bakanlığı 9 yaşındaki otizmli Batuhan'ın havacılık hayalini gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, otizm tanısı konulan 9 yaşındaki Batuhan Öğdüm'ün pilotluk hayalini yerine getirmek için F-16 simülatöründe uçuş yapmasını sağladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adana'da yaşayan Dürdane Öğdüm, her gün gökyüzünde uçma hayali kuran oğlu Batuhan'ın havacılık hayalini anlatmak için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mektup yazdı.
Güler, anne Öğdüm'ün mektubuna kayıtsız kalmadı ve Batuhan ile ailesini Adana'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına davet etti.
Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşamakta olan Dürdane Öğdüm, 9 yaşındaki otizm tanılı oğlu Batuhan'ın en büyük hayalini Millî Savunma Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2024
Her gün gökyüzünde uçma hayali kuran 9 yaşındaki otizm tanılı Batuhan için Millî Savunma Bakanlığımıza bir… pic.twitter.com/1yzKaG82VM
Batuhan, annesi ve kardeşi ile misafir edilerek pilot ve komutan abileriyle güzel bir gün geçirmeleri sağlandı.
Üste bulunan uçak ve helikopterleri yakından görme fırsatına erişen Batuhan ve kardeşi, kalkış yapan uçaklara el sallayarak onları uçuşa uğurladı. Batuhan ve kardeşi F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş yaparak ilk sertifikasını da almaya hak kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.