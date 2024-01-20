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Yaşam

Milli Savunma Bakanlığı 9 yaşındaki otizmli Batuhan'ın havacılık hayalini gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, otizm tanısı konulan 9 yaşındaki Batuhan Öğdüm'ün pilotluk hayalini yerine getirmek için F-16 simülatöründe uçuş yapmasını sağladı.

Utku Şimşek  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Milli Savunma Bakanlığı 9 yaşındaki otizmli Batuhan'ın havacılık hayalini gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adana'da yaşayan Dürdane Öğdüm, her gün gökyüzünde uçma hayali kuran oğlu Batuhan'ın havacılık hayalini anlatmak için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e mektup yazdı.

Güler, anne Öğdüm'ün mektubuna kayıtsız kalmadı ve Batuhan ile ailesini Adana'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına davet etti.

Batuhan, annesi ve kardeşi ile misafir edilerek pilot ve komutan abileriyle güzel bir gün geçirmeleri sağlandı.

Üste bulunan uçak ve helikopterleri yakından görme fırsatına erişen Batuhan ve kardeşi, kalkış yapan uçaklara el sallayarak onları uçuşa uğurladı. Batuhan ve kardeşi F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş yaparak ilk sertifikasını da almaya hak kazandı.

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