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Yaşam

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları dans ve spor etkinlikleriyle eğlendi

Düzce'ye fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, belediyenin düzenlediği gezi, sinema, dans ve spor etkinlikleriyle keyifli gün geçirdi.

Cem Ali Kuş   | 29.08.2022
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları dans ve spor etkinlikleriyle eğlendi

Düzce

Her yıl fındık toplamak için Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının bahçelerde çalışmasının önüne geçilmesi amacıyla Düzce Belediyesince çalışma başlatıldı.

Çocukların gün içinde eğlenmesini isteyen belediye, sinema, dans, spor ve gezi etkinlikleri organize etti.

Bu kapsamda ailelerinin izniyle alınan 62 çocuk, Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni gezdi. Daha sonra Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Çocuk Kulübü'nün hazırladığı çocuk filmini seyreden çocuklar, pasta kesti, gönüllerince dans edip oyunlar oynadı. 

Aziziye Mahallesi'ndeki Beceri ve Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün etkinliklerine de katılan çocuklar, 4 gruba ayrılarak zumba ve survivor parkurunda spor yaptı. 

Etkinliklerin ardından çocuklara Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Gün boyu eğlenen çocuklar, akşam vakti bahçeden dönen ailelerine teslim edildi.

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