Mesut Özil'den SMA hastası Metehan bebek için yardım çağrısı
Mesut Özil, Spinal Musküler Atrofi hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal medya hesabından yardım talebinde bulundu.
İstanbul
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal medya hesabından yardım talebinde bulundu.
I'd like to use my reach here on twitter to help Metehan. Metehan is diagnosed with Spinal Muscular Atrophy - a genetic disorder. With your donation and your RT we can save him together 🙏🏼↪️https://t.co/ZYNO1TOBGx #PleaseRT pic.twitter.com/P3lrLVVwGJ— Mesut Özil (@MesutOzil1088) September 21, 2020
Twitter hesabından paylaşım yapan Özil, "Twitter'daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan'a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz." ifadelerini kullandı.
Ekim 2019'da doğan Metehan, sağlığına geri kavuşması için 2 milyon 100 bin dolarlık "Zolgensma" adlı tedaviye ihtiyaç duyuyor.
Minik Metehan'ın ailesi bu ücreti karşılamak için "www.metehansmajourney.co.uk" internet sitesi üzerinden yardımseverlerin desteklerini bekliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.