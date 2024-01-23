Dolar
30.28
Euro
32.98
Altın
2,027.01
ETH/USDT
2,229.00
BTC/USDT
39,007.00
BIST 100
8,076.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Yaşam

Mesleklerini bırakıp depremde kaybettikleri dedelerinin lokantasını işletmeye başladılar

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta biri öğretmen diğeri gümrük müşaviri iki kardeş, mesleklerini bırakıp depremde hayatını kaybeden dedelerine ait 58 yıllık lokantanın başına geçti.

Gökhan Çalı  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Mesleklerini bırakıp depremde kaybettikleri dedelerinin lokantasını işletmeye başladılar Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Öğretmen Rukiye ve gümrük müşaviri Ahmet Fidan, 6 Şubat tarihindeki depremlerde dedeleri Hacı Ahmet ve nineleri Gülseren Fidan'ı kaybetti. Depremde tarihi 'Maraş Kalesi' yanında 6 Şubat 1965'te dedeleri tarafından kurulan lokanta da da yerle bir oldu.

Fidan kardeşler, Hürriyet Mahallesi'nde kiraladıkları işyerinde enkazdan çıkardıkları bazı eşyalara yenilerini ekleyerek dede yadigarı işletmeyi faaliyete geçirdi.

Kardeşlerden Rukiye Fidan, AA muhabirine, dedelerinin kendilerine bıraktığı mirası korumak ve sürdürmek için kendi mesleklerinden vazgeçtiklerini söyledi.

Fidan, bir dönem babasının da çalıştığı lokantada kardeşiyle uyum içerisinde hizmet verdiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Büyükbabam ve büyükannemi 6 Şubat depremlerinde kaybettik. Büyükbabamın bize bırakmış olduğu aile işletmesini korumak için kendi mesleklerimizden fedakarlık yaptık. Kardeşim gümrük müşavirliğinden, ben öğretmenliğimden istifa ettim. Bizim bunu yapmamızın en büyük amacı, aile lokantasını sonuna kadar sürdürmek, bu mirası elimizden geldiği kadar korumaktı." diye konuştu.

"Bu büyük mirası dedemizden devraldık"

Dedesinin esnaf arkadaşları tarafından hiçbir zaman yalnız bırakılmadıklarını dile getiren Fidan, şunları kaydetti:

"Tabii ilk girdiklerinde görmek istedikleri kişi büyükbabam oluyor. Onu burada görmeyince bir duygu seline boğuluyoruz. Bu tezgah aslında büyükbabama aitti. Kendisi şu an yanımızda değil ama biz bu büyük mirası kendisinden devraldık. Büyükbabamın öldüğünü daha yeni duyanlar var. Hatta ailecek vefat ettiğimizi düşünüp, üzülen dostlarımız olmuş. Bizi tekrardan lokantada gördüklerinde mutlu oluyorlar. Bu zorlu süreçte arkadaşlarımız ve aile dostlarımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in geçen yılki operasyonlarında 426 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Ege Denizi'nin kuzeyine yönelik fırtına uyarısı
Antalya'da polis ekipleri cansız bedenlerin vurduğu sahillerde devriye geziyor
Diyanet İşleri Başkanlığı "Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi" düzenleyecek
PKK talimatıyla orman yakan terörist için biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet istemi

Benzer haberler

Mesleklerini bırakıp depremde kaybettikleri dedelerinin lokantasını işletmeye başladılar

Mesleklerini bırakıp depremde kaybettikleri dedelerinin lokantasını işletmeye başladılar

Burdur Valisi Öksüz, "Hayata Tutunan" fotoğrafına oy verdi

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

TVF'den Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen Ayşe Sudem'e anlamlı hediye

TVF'den Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen Ayşe Sudem'e anlamlı hediye

Deprem bölgesinin yeniden imarı için 2024'te birçok yatırım gerçekleştirilecek

Deprem bölgesinin yeniden imarı için 2024'te birçok yatırım gerçekleştirilecek
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet