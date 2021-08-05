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Yaşam

Mersin'deki orman yangınında evlerindeki çeyizi yanan genç kızın eşyaları yenilendi

Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınında, evindeki çeyizi zarar gören genç kıza yeni eşyalar hediye edildi.

Serkan Avci,Gül Meltem Temiz   | 05.08.2021
Mersin'deki orman yangınında evlerindeki çeyizi yanan genç kızın eşyaları yenilendi Fotoğraf: Serkan Avci / AA

Mersin

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi öncülüğündeki yardımseverler, 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında Yeşilovacık Mahallesi'nde, ailesiyle yaşadığı evi kullanılamaz hale gelen Fatma Tan'ın (24) ihtiyaçlarını tespit etti.

Dernek üyeleri ve vatandaşlar, evlilik hazırlığındaki Tan'a aldıkları yeni çeyiz eşyalarını teslim etti.

TÜRES Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, gazetecilere, Tan'ın çeyizinin yandığını öğrendikten sonra harekete geçtiklerini belirterek, "Biz bunu, ailemizin içinde yaşanan bir sorunmuş gibi hissettik. Türk toplumu büyük ve güçlü bir toplumdur. Yaralarımızı hep beraber sarmamız gerekiyor. Bugün de bunun için en doğru gün olduğunu düşünüyorum. Yaralarımızın sarılması adına şu anda buradayız. Çeyizimizi getirdik ve teslim ettik. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur." dedi.

Kadın yardımseverler adına bağışları ulaştıran Reşan Arlıer de gönüllülerin diktiği mutfak önlüğünü Tan'a giydirdi.

Fatma Tan da yardımlardan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "En ufak ayrıntısına, mutfak önlüğüme, bohçama, çeyiz sandığıma kadar en ince şekilde düşündükleri için çok minnettarım. Beni yalnız bırakmadıkları ve hissettirmedikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu an ihtiyaçlarım baştan sona alındı. Benim yapabildiğimden çok daha fazlasını, daha iyi şartlarda hazırlayıp getirmişler." diye konuştu.

Öte yandan, ziyaret sırasında Reşan Arlıer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i aradı. Çelik, Tan ile yaptığı görüşmede, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 1 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evlerde hasar oluşmuştu.

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