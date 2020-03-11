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Yaşam

Mersin'de nesli tükenme tehlikesi bulunan 'kum zambağı' dikildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan ve 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambağı dikimi yapıldı.

Derviş Çömez   | 11.03.2020
Mersin'de nesli tükenme tehlikesi bulunan 'kum zambağı' dikildi

Mersin

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Erdemli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Deniz ve Orman Okulu Projesi kapsamında, Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda öğrenciler ve ilçe protokolü, bin kum zambağı tohumunu toprakla buluşturdu. 

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak doğayı koruma ve güzelleştirme adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin de kum zambağının koparılmasının cezasının 60 bin lira olduğunu ifade ederek, "Tabiat parkı içerisinde koparılırsa bu ceza 120 bin lira. Onun için halkımız kum zambaklarını korusun ve koparmasınlar." dedi.

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