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Yaşam

Mersin'de 42 yıllık dericinin elinden çıkan kıyafetler gardıropları süslüyor

İstanbul'da çırak olarak başladığı dericiliği Mersin'de sürdüren 42 yıllık esnaf Abdurrahman Duman, deriyi el emeğiyle işleyerek ürettiği kıyafetleri müşterileriyle buluşturuyor.

Aleyna Coşkun  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Mersin'de 42 yıllık dericinin elinden çıkan kıyafetler gardıropları süslüyor Fotoğraf: Aleyna Coşkun/AA

Mersin

İstanbul'da akrabasının dericilik atölyesinde 1981'de çıraklığa başlayan 55 yaşındaki Abdurrahman Duman, mesleğin inceliklerini öğrendi.

Duman, 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından dericiliği, Mersin'in Akdeniz ilçesinde açtığı 72 metrekarelik dükkanında sürdürmeye başladı.

Deriyi işleyerek pantolon, etek, mont, palto ve şapka diken 3 çocuk babası Duman, müşterilerinden gelen yıpranmış kıyafetlerin tadilatını da yapıyor.

Duman, kaybolmaya yüz tutmuş mesleği sürdürmesinden dolayı Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Ahilik Haftası'nda plaketle ödüllendirildi.

"Ahilik Haftası'nda aldığım plaket gururlandırdı"

Duman, AA muhabirine, 13 yaşında adım attığı mesleğinde 42 yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sağlığı elverdiği sürece işletmesini açık tutmaya devam edeceğini dile getiren Duman, daha önce yetiştirdiği 4 çalışanının kalfa olduğunu anlattı.

Duman, 3 kişiyi istihdam ettiğini belirterek, "Deri üzerine her türlü işlemi, kıyafeti yapıyoruz. Yıpranmış ürünleri de tadilatla yeniliyoruz. Çekirdekten yetiştiğimiz için deriden yapamayacağımız bir şey yok." dedi.

İşini severek yaptığını ifade eden Abdurrahman Duman, "Dükkana gelen müşterilerimizi memnun etmeden kesinlikle göndermeyiz. Çünkü müşteriyi memnun etmek esnafın görevidir. Kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Ahilik Haftası'nda aldığım plaket gururlandırdı." diye konuştu.

Duman, dericiliğin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini, elinden geldiğince işini gençlere öğretmeye çalıştığını kaydetti.

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