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Yaşam

Mercan Kanyonu her mevsimde doğa tutkunları için çekim alanı oluyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sonbahar renkleriyle güzelliğini artıran Mercan Kanyonu ve çevresi, doğa tutkunlarının rotasındaki önemli uğraklardan biri oluyor.

Sidar Can Eren   | 26.10.2022
Mercan Kanyonu her mevsimde doğa tutkunları için çekim alanı oluyor Fotoğraf: Sidar Can Eren / AA

Tunceli

Tabiat harikası göl, vadi, yayla ve şelalelerin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık, her mevsim yurt içi ve yurt dışından turistler için çekim alanı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Beşevler köyü civarında yer alan Mercan Kanyonu da sonbaharın gelişiyle güzelliğine güzellik kattı.

Yaprakları sararmış ağaçların arasında, yer altından çıkan suların aktığı kanyon, günün belirli zamanlarında çevre il ve ilçelerden doğaseverleri ağırlıyor.

Kanyonda keyifli vakit geçiriyorlar

Kanyondaki metrelerce yükseklikteki kayalar arasından geçen ziyaretçiler, gezinti esnasında fotoğraf çekip, su kıyısında piknik yapıyor.

Sakinlik ve dinginlik sunan kanyon, yabani hayvanlar ile çeşitli kuş türlerine de yaşam alanı sağlıyor.

Doğasever Murat Gündüz, AA muhabirine çocukluğundan beri doğayla iç içe vakit geçirdiğini belirterek, çevre il ve ilçelere geziler düzenlediğini, Ovacık'ın el değmemiş alanlarıyla bir çekim alanı olduğunu dile getirdi.

"Kanyon ve çevresinde renk cümbüşü yaşanıyor"

İlçedeki Mercan Kanyonu'nun çok güzel bir yer olduğunu belirten Gündüz, şöyle konuştu:

"Kanyonun bir tarafında orman diğer yanında ise kahverenginin tonlarına sahip kayalıklar bulunuyor. Kanyon içerisinde akan akarsuyun etrafı birçok renge bürünmüş. Sonbahar olması nedeniyle de kanyon ve çevresinde renk cümbüşü yaşanıyor. Meşe ağaçları, kavaklar, yeşeren otlar ve çiçek açan vargitler doğaya güzellik katıyor. Gezerken çok mutlu oldum ve güzel fotoğraflar çektim."

Doğa tutkunu Ali Hıdır Çelik, ilk defa gördüğü Mercan Kanyonu'na hayran kaldığını anlattı.

Kanyonda doğa renklerinin her tonuyla karşılaştığını söyleyen Çelik, "Doğayla iç içe olduğum zamanlar kendimi daha iyi hissediyorum ve stresten uzaklaşıyorum. Kanyondaki gezimiz sırasında da ormanlık alanda bozayı, atmaca ve kızıl şahin gibi kuş türlerini gördük." diye konuştu.

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