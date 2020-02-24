Melisa'nın yardım çağrısı ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü
Ordulu Melisa Şanlı'nın sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine, hayırseverlerin katkılarıyla yaklaşık 4 günde toplanan ev eşyası, giyecek ve yiyecek yardımları, ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.
Ordu
Ordu'da 24 yaşındaki Melisa Şanlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı çağrı üzerine 4 günde toplanan yardımlar, ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürdü.
Fatsa ilçesinde lokanta işleten Şanlı, bir yakınından maddi durumunun iyi olmadığını öğrendiği 4 çocuk sahibi Güler-Sedat Aksu çiftini, Gürgentepe Kaymakamlığınca Bahtiyarlar Mahallesi'nde yaptırılan evlerinde ziyaret etti.
Sedat Aksu'nun zaman zaman hamallık yaparak geçimini sağladığı ailenin evinin içini fotoğraflayan Şanlı, daha sonra bu fotoğrafları ailenin iznini alarak sosyal medya hesabından paylaşıp yardım çağrısında bulundu.
Hayırsever vatandaşlar ve iş adamları, genç kadının çağrısına duyarsız kalmayarak aileye beyaz eşya, koltuk takımı, giyecek ve yiyecek yardımı yaptı.
Şanlı, topladığı eşyaları kolileyerek çağrısına destek veren yardımseverlerle Aksu ailesine teslim etti.
Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailenin durumunu gören çok sayıda kişinin kısa sürede kendisine ulaştığını söyledi.
Kısa sürede iki kamyonet eşya toplandığını anlatan Şanlı, bu eşyaları büyük mutluluk içerisinde aileye teslim ettiğini belirtti.
Şanlı, yardım çağrısına sessiz kalmayan herkesin topluma büyük bir örnek sergilediğini vurgulayarak, "Ben üç dört haftada toplamayı düşünürken, bu eşyaları dört gün gibi kısa sürede toplamayı başardık. Bu ailenin yanında olan herkese teşekkür ederim." dedi.
Ailenin yaşadığı mutluluk karşısında kendisinin de çok mutlu olduğunu dile getiren Şanlı, evin bazı eksiklerinin tamamlanması için de iş adamlarından yardım sözü aldığını aktardı.
Ordu Valiliğinin, Aksu ailesinin maddi açıdan desteklenmesi için Gürgentepe Kaymakamlığına talimat verdiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.