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Yaşam

Meclisin yakın tarihine eski milletvekillerinin anlatımıyla ışık tutulacak

30'uncu yılına girmeye hazırlanan TBMM TV, "Demokrasinin Yüzleri" isimli programında, eski milletvekilleri ile yapılan özel röportajlarla Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor.

Aynur Ekiz  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Meclisin yakın tarihine eski milletvekillerinin anlatımıyla ışık tutulacak

TBMM

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 1994 yılından bu yana TBMM faaliyetlerini TRT 3 kanalı ve TBMM resmi internet sitesinden canlı olarak yayımlayan TBMM TV, 30. yılına yeni yüzüyle girmeye hazırlanıyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar kapsamında, geçmiş dönem milletvekillerinin hayat hikayeleri, siyasi hayatları ve Türkiye siyasi hayatındaki kırılma dönemlerine ilişkin şahitlikleri "Demokrasinin Yüzleri" isimli programla izleyiciyle buluşacak.

Türkiye siyasi hayatını, siyasetin kalbinden gelen isimlerle sözlü tarih formatında izleyicilerine aktarmaya hazırlanan TBMM TV, en eskisi 1961 yılında Meclise giren 10 milletvekili ile görüşmelerinden derlediği bölümleri tamamladı.

Yakın tarih belgeseli tarzındaki programın bugün yayımlanacak ilk bölümünde, Anavatan Partisinin kurucu üyelerinden ve geçmiş hükümetlerde bakanlık görevlerinde de bulunan Vehbi Dinçerler, siyasi hayatını ve Türkiye siyasetindeki şahitliklerini anlatacak.

Her hafta bir bölümü yayımlanacak programda, Vehbi Dinçerler'in ardından sırasıyla Esat Kıratlıoğlu, Mahmut Oltan Sungurlu, Mustafa Eşrefoğlu, Hikmet Sami Türk, Ahmet Altun, Enver Turgut, Ali Naili Erdem gibi Türk siyasi hayatındaki önemli isimler yer alacak.

"Demokrasinin Yüzleri" isimli programın tamamlanmasının ardından kitaplaştırılması ve TBMM Kütüphanesi'nde yayımlanmak üzere dijital ortama aktarılması planlanıyor.

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