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Yaşam

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, Kurban Bayramı sonrası devam eden tatilde yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Mesut Karaduman   | 14.07.2022
Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere bayram tatilinde paraşüt tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'nde adrenalin tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyu uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

"İnsanlar doğanın güzelliklerini gökyüzünden izliyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en güzel adreslerden olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, gökyüzüyle buluşmak isteyenlerin bayramda yoğun şekilde bölgeye geldiğini ifade ederek, "Tekirdağ, İstanbul'a yakın olmanın avantajlarını yaşıyor. İnsanlar buraya gelince deniz, doğa, gökyüzü, birbirinden güzel yemekler ve bir çok şeyin tadını çıkarıyor. Bayram tatilinde denizin yanı sıra ziyaretçiler adrenalin dolu yamaç paraşütünü de çokça tercih ediyor. İnsanlar doğanın güzelliklerini gökyüzünden izliyor. Buraya gelen herkes buradan güzel anılarla mutlu bir şekilde ayrılıyor. Uçmakdere ziyaretçilere mavi ve yeşilin tadını gökyüzünden çıkartma imkanı sunuyor." diye konuştu.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da Uçmakdere'ye ilginin her geçen yıl arttığını dile getirdi.

Aksoy, tatil süresince özellikle İstanbul ve yakın illerden uçuş için çok sayıda kişinin geldiğini belirterek, "Tatil sürecindeki uçuş yoğunluğundan dolayı 'yorulduk' diyebiliriz. Paraşüt uçuşlarımız hala devam ediyor. İnsanlar burada gökyüzüyle buluşmanın tadını çıkarıyor." diye konuştu.

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