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Yaşam

Mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bayram yoğunluğu

Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlara sahip Şarköy ilçesinde, bayram yoğunluğu yaşandı.

Yeliz Dermen  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bayram yoğunluğu Fotoğraf: Yeliz Dermen/AA

Tekirdağ

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçede denize giren tatilciler, yamaç paraşütü ve rüzgar sörfü yapma imkanı da buldu.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, gazetecilere, tatilin ilk gününden itibaren ilçenin tatilcileri ağırlamaya başladığını söyledi.

Ziyaretçi sayısının tatil süresince arttığını belirten Var, vatandaşlara hizmet verebilmek için belediye olarak yoğun çaba içinde bulunduklarını dile getirdi.

İlçe nüfusunun 10 katı tatilciyi misafir ettiklerini belirten Var, "Şarköy'deki yoğunluk, bayramın 9 gün tatil olması ile başladı. Şarköy nüfusunun 10 katı kadar misafirimizi ağırladık. Yoğunluk hala devam ediyor. Nüfusun 10 kat artmasıyla topladığımız çöp miktarı da harcanan su miktarı da artış gösterdi. Şu ana kadar kazasız belasız bayramımızı geçirdik." diye konuştu.


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