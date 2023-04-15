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Yaşam

Matematik öğretmeninin kedisi "Başkan"ı lise öğrencileri çok sevdi

Ardahan'da Cumhuriyet Spor Lisesinde görev yapan matematik öğretmeni Fulya Tuncer'in bir günlüğüne okula götürdüğü "Başkan" adlı kedisi, öğrenciler tarafından çok sevildi.

Günay Nuh  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Matematik öğretmeninin kedisi "Başkan"ı lise öğrencileri çok sevdi Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Ardahan

Öğrencilerin ısrarı üzerine kedisini okula sıklıkla getirmeye başlayan Tuncer'e derslerinde, "Başkan" da öğrencilerin kucağında eşlik ediyor.

Tuncer, AA muhabirine, kedisini öğrencilerle tanıştırmak amacıyla okula getirdiğini söyledi.

"O nazlandıkça çocuklarda onu çok sevdi"

Daha sonra öğrencilerin talebi üzerine kedisini derslere getirmeye başladığını dile getiren Tuncer, "Ancak alışması biraz zor oluyor. Kendini hemen sevdirdiği için, yoğun ilgiden çok kez rahatsız oluyor. Görüntü vermekte ise nazlanıyor. O nazlandıkça çocuklar da onu çok sevdi." dedi.

Tuncer, British shorthair ırkı olan kedisinin dikkati çektiğini belirterek, "Sınıftaki ve okuldaki herkes onu çok sevdi. Sürekli getirmemi istiyorlar. Ben de bazı derslerde getirmeye çalışıyorum. Hayvana verilen değeri ifade etme anlamında öğrencilerin sevmesini ve ilgilenmesini istiyorum." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi İbrahim Yıldız da kediyi görür görmez çok sevdiğini anlattı.

"Başkan"ın sürekli okula gelmesini isteyen Yıldız, "Bizler onu sevdiğimizde rahatlıyoruz. Sanki enerji veriyor bize. Hayvanları sevmek ve kollamak çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

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