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Yaşam

Manisalı besicilerin imece usulü "koyun kırkma" mesaisi sürüyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde besiciler, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde koyunların rahatlaması ve süt veriminin artması amacıyla yün kırkımı yapıyor.

Nurullah Kalay  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Manisalı besicilerin imece usulü "koyun kırkma" mesaisi sürüyor

Manisa

Hoşçalar Mahallesi'nde yaşayan besiciler yaklaşık 25 yıldır bir araya geldikleri 1200 rakımlı Yarendere mevkisinde, koyun kırkma işlemini imece usulü gerçekleştiriyor.

Gün doğumu ile bir araya gelen besiciler öğle saatlerine kadar kırkma işlemini yaptıktan sonraz yünlerini seriyor.

Hayvan sahipleri, yünleri daha sonra çuvallara koyarak halı üretimi yapan fabrikalara kilogramı 5 liradan satıyor.

Besicilerden Halil Yanar, AA muhabirine, her yıl imece usulüyle bu işlemi yaptıklarını söyledi.

130 küçükbaş hayvanı olduğunu anlatan Yanar, "Gece gündüz hayvanlarımızın daha iyi beslenmesi için dağlarda geziyoruz. Eskiye göre hayvancılık biraz daha iyi. Koyunlardan kırkılan yünleri halı üretimi yapan fabrikalara satıyoruz. Hayvancılığı ömrümün yettiği güne kadar yapmaya devam edeceğim. Yaz döneminde yünü kırkılan koyunun sütü daha verimli olur." dedi.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ise ilçede 91 bin kayıtlı koyun olduğunu belirterek, kırkılan yünlerin halı sanayisinde kullanıldığını ve besiciye önemli bir gelir olduğunu dile getirdi.

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