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Yaşam

Manavgat'ta tedavi parası yanan kanser hastası kadının yüzü destek telefonlarıyla güldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve tedavisi için biriktirdiği parasını da kaybeden Cemile Öner, Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek telefonlarıyla mutlu oldu.

Süleyman Elçin   | 31.07.2021
Manavgat'ta tedavi parası yanan kanser hastası kadının yüzü destek telefonlarıyla güldü Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

AA muhabirinin duyurduğu hikayesiyle insanları duygulandıran 60 yaşındaki Cemile Öner'in kullanılamaz hale gelen evinin önünde bekleyişi sürüyor.

Öner, dünden bu yana bir çok ilden vatandaşın telefonla kendisini arayarak üzüntüsünü paylaştığını söyledi.

31.07.2021

Mahallerine gelen insanların kendisine sarılarak teselli ettiğini aktaran Öner, "Vatandaşların destek telefonları beni mutlu etti. Herkes bir işin ucundan tutacağını söyledi. 'Teyze üzülme, sana yardım edeceğiz.' diyorlar. Telefonda arayan insanların acımı paylaşması bile yüzümü güldürmeye yetti. Arayanlardan Allah razı olsun. Moralim düzeldi." ifadesini kullandı.

"O helal lokmaydı, alnımın teriydi. Yine olur inşallah"

Parası tamamen yansa da sonradan yaşananların kendisini duygulandırdığını anlatan Öner, "Canım sağ olsun. O helal lokmaydı, alnımın teriydi. Yine olur inşallah. Saldığım 2 küçükbaş hayvanı da mahalleme yakın bir bölgedeki arazide buldum." diye konuştu.

Karaöz Mahallesi'ndeki yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışsa da başarılı olamayan Öner, "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım." diyerek gözyaşı dökmüştü.

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